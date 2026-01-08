Na tym etapie sezonu Pucharu Świata wydaje się, że niewiadomych jest coraz mniej. Na absolutnie najmocniejszego zawodnika w stawce wyrósł Domen Prevc, który kilka dni temu sięgnął po pierwszego w swojej karierze Złotego Orła. Słoweniec od triumfu w Turnieju Czterech Skoczni rozpoczął 2026 rok.

Za jego plecami stawka jest dość wyrównana. Wystarczy napisać, że dziesiątego w klasyfikacji generalnej Stefana Krafta dzieli od drugiego Ryoyu Kobayashiego mniej niż Japończyka i Prevca. Tuż za TOP10 plasuje się Kacper Tomasiak, który ma niecałe 200 oczek straty do Krafta.

Horngacher ogłasza. Rezygnacja była nieunikniona

Następnego Polaka znajdziemy dopiero na 22. miejscu. Kamil Stoch do Tomasiaka traci już ponad 100 punktów. Bez wątpienia na papierze to ta dwójka powinna nas reprezentować w najbliższym konkursie duetów, a ten odbędzie się już w trakcie nadchodzącego weekendu - w Zakopanem.

Jak się okazuje do zimowej stolicy Polski wiele kadr przyjedzie mocno osłabionych. Na Wielkiej Krokwi nie zobaczymy aż sześciu z dziesięciu najlepszych zawodników sezonu. Austriacy przyjadą bez Stefana Krafta i Daniela Tschofeniga, Japończycy nie zabiorą Rena Nikaido i Ryoyu Kobayashiego. Problemy mają także Niemcy.

Jak się bowiem okazuje, Stefan Horngacher nie będzie mógł wystawić swoich dwóch najlepszych skoczków - Philippa Raimunda i Felixa Hoffmanna. Ten pierwszy już w Bischofshofen wykazywał objawy przeziębienia. W przypadku tego drugiego przyczyną rezygnacji są problemy z kolanem.

- Po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni Felix Hoffmann przeszedł badanie rezonansem magnetycznym. Badanie to nie wykazało żadnych strukturalnych uszkodzeń lewego kolana. Philipp Raimund nie wystąpi w Polsce z powodu choroby. Ustaliliśmy to wspólnie oraz z naszym sztabem medycznym - przekazał Austriak dla "deutscherskiverband.de".

Wobec tego wydaje się, że znacząco rosną szansę szczególnie Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha, którzy mogą osiągnąć najlepsze wyniki w sezonie, co będzie się równało z naprawdę udanymi zawodami. Bez wątpienia także rywalizacja duetów może się dla Polski skończyć lepiej, niż przy pełnej stawce.

