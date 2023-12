Nagle stało się coś złego. Załamanie Żyły i Kubackiego w drugiej serii

Pierwsza seria treningowa

Pierwszym z Polaków, który oddał swój skok, był Maciej Kot. Osiągnął on 113 metrów i przez jakiś czas utrzymywał się w czołówce. Nie był to jednak dobry skok w porównaniu z tym, czego dokonał Kamil Stoch. Zębianin ostatnio był w fatalnej formie, ale tym razem doleciał aż do 129. metra. Bariery 130 co prawda przekroczyć się nie udało, ale i tak, biorąc pod uwagę dyspozycję Stocha, można mówić o naprawdę solidnym skoku.