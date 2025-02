Nagłe przebudzenie Aleksandra Zniszczoła w Lake Placid. Polak na podium

Polskie odrodzenie w Lake Placid. Pozytywne sygnały

Tak się jednak nie stało, bo we wszystkim przeszkodziła pogoda, która storpedowała zaplanowane na czwartek treningi. Dzień później w seriach treningowych punktowanych już takiej swobody nie dało się zapewnić, a i prób nie było zbyt wiele.

Skakanie w wykonaniu Polaków w pierwszej serii treningowej rozpoczęło się w absolutnie fatalnym stylu. Piotr Żyła na skoczni, której rozmiar to 128 metrów, osiągnął ledwie 97 metrów, a co gorsze, to nie był najsłabszy ze skoków podopiecznych Thurnbichlera. Niedługo później na belce usiadł Jakub Wolny, któremu zmierzono... ledwie 79 metrów. Zdecydowanie lepiej spisał się Dawid Kubacki, który w swoim pierwszym skoku treningowym osiągnął 117 metrów.