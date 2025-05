Nagłe ogłoszenie w środku maja. Wiadomo, co z norweskimi skoczkami, jest komunikat

Norwegowie ogłaszają, oto ich kadra na nowy sezon. Na liście (anty)bohaterowie słynnej afery

"Wystawiliśmy bardzo silną drużynę zarówno po stronie kobiet, jak i mężczyzn. To drużyna, która ma za sobą dobre wyniki na mistrzostwach świata i z niecierpliwością czeka na igrzyska olimpijskie we Włoszech. To drużyna, w którą pokładamy wielkie nadzieje i która wyróżni się w szczególnie ważnym sezonie" - oświadczył, bez specjalnych ogródek, dyrektor sportowy Jan-Erik Aalbu. Poniżej pełny spis członkiń i członków kadry: