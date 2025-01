Nagle obniżyli rozbieg przed skokiem Wąska. Ależ odpowiedź Polaka, jest co świętować

Uśmiechnięci od ucha do ucha Wielką Krokiew w piątkowy wieczór opuścili polscy kibice. "Biało-Czerwoni" może i nie zachwycili w kwalifikacjach, ale zrobili swoją robotę, w pełnym, pięcioosobowym składzie kwalifikując się do niedzielnego konkursu. Po raz kolejny najbardziej zaimponował Paweł Wąsek (7. miejsce), który udowodnił, że w sezonie 2024/25 należy do szerokiej światowej czołówki. Na jego próbę nie wpłynęło nawet obniżenie rozbiegu tuż przed skokiem. W kwalifikacjach triumfował Daniel Tschofenig.