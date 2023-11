Nagła zmiana u polskich skoczków. Thurnbichler już to wie, klamka zapadła

Pierwotny plan był taki, że sportowcy wybiorą się do Słowenii, a konkretnie oczywiście do Planicy - ta koncepcja jednak uległa nagłej zmianie. Nasi reprezentanci co prawda zaczną się powoli przyzwyczajać do niższych temperatur, ale... w zupełnie innym zakątku "Starego Kontynentu".