Kiedy Kamil Stoch ogłosił przed kilkoma miesiącami, że sezon 2025/2026 będzie ostatnim w jego sportowej karierze, wielu fanów mogło już wtedy planować wyjazd do Zakopanego na zawody Pucharu Świata, spodziewając się hucznego pożegnania polskiej legendy. Do takowego faktycznie doszło, jednak samo wydarzenie odbiło się głośnym echem, niekoniecznie z pozytywnych względów.

Osoby ze środowiska krytykowały m.in. dobór podkładu muzycznego podczas samego pożegnania, czy odtworzenie na telebimie filmu pożegnalnego bez dźwięku, co zespuło cały efekt. W tle miał bowiem lecieć hymn Liverpoolu "You'll never walk alone", co jednocześnie było swoistym "smaczkiem", bo skoczek kibicuje na co dzień ekipie "The Reds". Teraz do sprawy odniósł się dodatkowo Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i nie krył swojego oburzenia.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Nagła zmiana decyzji ws. Stocha. "To było żenujące", konsekwencje będą dotkliwe

- Sam byłem świadkiem - były ustalone pewne rzeczy, których nie można robić i które mogą zrobić i jak to powinno wyglądać. Natomiast prowadzący panowie, we dwójkę, zmienili sobie to całkowicie - bez wiedzy i ustalania tego z nami. No i niestety... stało się to, co się stało. Dla mnie to było żenujące, jak oni to pożegnanie Kamila w Zakopanem poprowadzili. To nie będzie bez echa - wyznał w rozmowie z "TVP Sport" w progranie "Trzecia seria". Przy okazji jasno dał do zrozumienia, że najpewniej było to ostatnie wydarzenie w Zakopanem prowadzone przez "Crowd Supporters".

Powiedzieliśmy, że się z tym nie zgadzamy i było to bardzo źle przyjęte. To była kompromitacja z tym pożegnaniem. Musimy się jako Zakopane bardzo poważnie zastanowić, czy tych panów będziemy zatrudniać... Na tę chwilę jesteśmy zdecydowanie na "nie".

O ile Kot jest w stanie zrozumieć, że Kamil Stoch chciał się pożegnać z Wielką Krokwią i kibicami, którzy przez lata zjeżdżali do Zakopanego, to nie ukrywał, że PZN nie chciał organizować pełnoprawnego pożegnania w środku sezonu, bowiem na takie przyjdzie jeszcze czas.

- Planica to jest ostatni skok Kamila oficjalny. Na pewno coś będzie, ale później jeszcze chcemy zrobić godne pożegnanie. Nie chcę zdradzać wszystkiego. Będzie to na pewno godne pożegnanie naszego wspaniałego skoczka, który ma tak wielkie osiągnięcia - dodał członek zarządu PZN.

Teraz przed Kamilem Stochem krótka przerwa od startów. Skoczkowie, którzy zostali powołani na igrzyska nie udadzą się do Willingen, aby w spokoju przygotować się do startu we Włoszech. Igrzyska potrwają w dniach 6-22 lutego.

Kamil Stoch AFP

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch Marcin Golba AFP

Rafał Kot o aferze z nominacjami olimpijskimi: Chciałem przeprosić za zaistniałą sytuację. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport