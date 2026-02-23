W niedzielę na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince odbyły się mistrzostwa Polski. Wśród panów najlepszy okazał się nasz trzykrotny medalista olimpijski z tegorocznych igrzysk Mediolan-Cortina - Kacper Tomasiak. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzeci był Paweł Wąsek.

Wśród kobiet natomiast po tytuł mistrzyni sięgnęła Anna Twardosz, srebrny medal wywalczyła Pola Bełtowska, a brąz - Nicole Konderla-Juroszek. Niespodziewanie po zawodach najgłośniej zrobiło się o 24-latce, która stanęła na najniższym stopniu podium. A wszystko przez komunikat, jaki wygłosiła po zakończeniu rywalizacji, skróconej do zaledwie jednej serii.

- Decyduję się na razie na przerwę. Nie mówię, że to ostatni skok w życiu, ale nie wiem, czy w najbliższych miesiącach na skocznię wrócę. Jest mi trudno, bo kocham ten sport, ale myślę, że czasami ta miłość nie wystarczy i musi to pójść w innym kierunku - powiedziała nasza zawodniczka cytowana przez portal Skijumping.pl.

Jej decyzję przekazał także Polski Związek Narciarski, pisząc o łzach, jakie polały się na obiekcie w Wiśle-Malince.

Skoki narciarskie. Nicole Konderla-Juroszek zawiesza karierę. Niemcy reagują

Wieść o rezygnacji - przynajmniej tymczasowej - z dalszego kontynuowania kariery przez reprezentantkę Polski błyskawicznie dotarła do Niemiec. Tamtejszy portal Sport.de w wymownych słowach podsumował ruch Nicole Konderli-Juroszek.

- Po zimowych igrzyskach olimpijskich polscy skoczkowie narciarscy natychmiast wznowili rywalizację, startując w mistrzostwach kraju w Wiśle. Była olimpijka wywołała prawdziwą sensację - pisze wspomniana redakcja. - Trzęsienie ziemi - dodaje, powołując się na relacje polskich mediów.

- Nicole Konderla-Juroszek, która w ostatnich latach regularnie bierze udział w zawodach międzynarodowych, zdobyła brązowy medal w zawodach kobiet, a następnie niespodziewanie ogłosiła przerwę w karierze - czytamy dalej.

Niemieccy dziennikarze zauważają, że nasza 24-latka ma za sobą trudne miesiące. Na początku sezonu nie była w stanie punktować w zawodach Pucharu Świata, przechodząc następnie do rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym i dodają, że polska zawodniczka już od jakiegoś czasu rozmyślała o możliwym zakończeniu swojej kariery, której dalszy bieg stanął teraz pod olbrzymim znakiem zapytania.

