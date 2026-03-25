Nagła rezygnacja Kubackiego, zawiadomił trenera. Teraz wychodzi, co się stało

Już wszystko jasne. Decyzją trenera Macieja Maciusiaka to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł powalczą na skoczni w finale sezonu w Planicy (26-29 marca). Dla części zawodników to okazja na powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. W tej grupie jest "Mustaf", który ostatni raz w kadrze A znalazł się w Lahti na początku marca.

Do Oslo też miał lecieć, lecz nagle zrezygnował z wyjazdu. Dzień przed pierwszymi treningami oraz kwalifikacjami do sobotniego konkursu w Norwegii Polski Związek Narciarski ogłosił, że miejsce Kubackiego zajmie jednak Zniszczoł. Maciusiak, pytany o ten zwrot akcji, odpowiedział wówczas dość lakonicznie.

W środę, w godzinach popołudniowych, otrzymałem informację od Dawida Kubackiego. To są sprawy osobiste, nie komentujemy ich więcej. Ustaliliśmy, żeby lepiej został w kraju

Przed wyjazdem do Planicy Dawid Kubacki zabrał głos w temacie tamtych wydarzeń. Wyjaśnił, skąd wzięła się jego absencja. Musiał pilnie zostać w domu. Przy okazji uspokoił kibiców.

To dlatego Kubacki zrezygnował z wyjazdu do Oslo. "Taką decyzję podjąłem z trenerem"

Komunikat o "sprawach osobistych", które zatrzymały Dawida Kubackiego w Polsce, poruszył kibiców. Część z nich, mając w pamięci przeszłe wydarzenia dotyczące zdrowotnych kwestii w rodzinie skoczka, zmartwiła się nie na żarty. Okazuje się jednak, że wszystko jest pod kontrolą. Zawodnik pytany w "Trzeciej Serii" w TVP Sport o to, czy już w porządku, odpowiedział jasno.

"Tak, ustabilizowało się. Na siłę dałbym radę pojechać do Oslo, ale zostałem przypilnować dzieciaków. Taką decyzję podjąłem z trenerem" - wyjaśnił. Zasygnalizował również, że w tamtym czasie nie był zupełnie odcięty od skoków.

"Miałem okazję trochę poskakać w Zakopanem przed Pucharem Kontynentalnym, co wydaje mi się, że też mi pomogło. Te skoki wyglądały tutaj już lepiej. Mimo wszystko, czas solidnie wykorzystałem" - zadeklarował.

Istotnie, w ostatnich zawodach PK spisał się bardzo dobrze. Po skokach na 131,5 i 130,5 m zajął 4. miejsce, najlepsze z wszystkich startujących w tamtych zawodach Polaków. Trzeci był Lukas Haagen, drugi Jules Chervet, a pierwszy Clemens Aigner, który zresztą okazał się zwycięzcą całego cyklu.

To dobry prognostyk na przyszłość. Dawid Kubacki nart w kąt absolutnie nie odkłada i wierzy, że w przyszłości stać go będzie na walkę o czołowe lokaty w Pucharze Świata. "Wierzę, że mogę wrócić do naprawdę dobrego skakania i przy tym również na szczyt" - optymistycznie zadeklarował w "Trzeciej Serii".

Nie zniechęca go, że i w tym i w poprzednich sezonach szło mu słabiej. Wie, że nie warto się poddawać w trudniejszych chwilach. "W swojej karierze wielokrotnie miałem takie momenty, że robiło się Bóg wie co, żeby poszło, a dalej nie szło. Gdybym w tamtym momencie powiedział sobie 'dobra, dość, koniec, szlus, bo to nie pójdzie', to później nie wygrałbym w Turnieju Czterech Skoczni, nie zrobiłbym mistrza świata i nie wróciłbym z medalami olimpijskimi. Zawsze warto wierzyć w siebie i pracować nad sobą" - podsumował.

