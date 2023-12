Nagła decyzja ws. Kamila Stocha, Thurnbichler ogłasza. Są nowe wieści o Polaku

Kamil Stoch pojedzie w najbliższym czasie na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz, gdzie panują bardzo dobre warunki. W trakcie weekendu będzie miał przerwę, z kolei na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem. Kamil potrzebuje w tej chwili większej liczby prób, w spokojnych warunkach. Podczas rywalizacji dochodzi stres, a do tego w Klingenthal może oddać maksymalnie dziewięć skoków. W trybie treningowym może skoczyć nawet 20 razy, bez nerwów. Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu, jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę

Skoki narciarskie. Kamil Stoch wycofany z Pucharu Świata. Wiemy, z kim będzie trenował

W dotychczasowych konkurach Pucharu Świata w skokach narciarskich z trójki Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch najsłabiej radził sobie właśnie ostatni z wymienionych. 36-letni skoczek w czterech dotychczasowych konkursach tylko raz zdołał awansować do drugiej serii, zajmując 28. lokatę w sobotnich zawodach w Lillehammer na skoczni normalnej. Tydzień wcześniej, podczas niedzielnej rywalizacji w Ruce nie udało mu się za to nawet przebrnąć przez kwalifikacje .

Sam Kamil Stoch zwrócił się ostatnio za pośrednictwem portalu Skijumping.pl z wymownym apelem do polskich fanów skoków narciarskich. - Wierzę w nasz zespół i wierzę w to, że wszystko może się jeszcze odmienić. W mojej karierze nie takie rzeczy się działy. Wierzę w trenerów, którzy dają z siebie wszystko. Nie jest tak, że każdy siedzi i ma to wszystko głęboko w poważaniu. Wszyscy się denerwują i martwią. Chodzi o to, abyśmy byli w tym razem i trzymali się obranej drogi. Tutaj prośba do kibiców o cierpliwość i wiarę w nas. To nie jest dla nas łatwa sytuacja, ale wspólnie sobie z tym wszystkim poradzimy - powiedział nasz trzykrotny mistrz olimpijski.