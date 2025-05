Nadzieja polskich skoków wraca po kontuzji. Ma ambitne plany

Łukasz Łukaszczyk to jeden z najbardziej utalentowanych polskich skoczków młodego pokolenia. 17-latek na swoim koncie ma medale mistrzostw świata juniorów i zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, a eksperci mieli nadzieję, że w sezonie 2024/2025 zaliczy on udany debiut w Pucharze Świata. Niestety, plany Polaka pokrzyżowała kontuzja, która wykluczyła go z rywalizacji na kilka miesięcy. Teraz nastolatek wraca ze zdwojoną siłą i już zapowiedział, że ma ambitne plany na nadchodzący rok.