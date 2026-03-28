Nadzieja polskich skoków na zakręcie. Zniknął w ogrodzie. Wszystko wyjaśnił

Tomasz Kalemba

Wiosną ubiegłego roku Kacper Juroszek trafił do kadry A w skokach narciarskich powołanej przez trenera Macieja Maciusiaka. Szkoleniowiec wciąż bowiem wierzył w talent tego zawodnika, który zresztą miał bardzo udaną poprzednią zimę w Pucharze Kontynentalnym. 24-latek jednak przepadł. Sytuacja życiowa zmusiła go do tego, by pójść do pracy. W okresie przygotowań zatem łączył ją z treningami. - W całościowym rozrachunku nie było to zbyt dobre dla mnie - przyznał Juroszek w rozmowie z Interia Sport.

Kacper Juroszek trafił do kadry A w skokach, ale musiał iść do pracy w ogrodzie
Kacper Juroszek trafił do kadry A w skokach, ale musiał iść do pracy w ogrodzieEryk Stawinski/REPORTER/Instagram/kacper.juroszekINTERIA.PL

Kacper Juroszek od wielu lat uznawany jest za wielką nadzieję polskich skoków narciarskich. To zawodnik, który dysponuje dużą mocą w nogach.

24-latek miewał przebłyski. W sezonie 2022/2023 jedyny raz w karierze zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 14. miejsce w Rasnovie w mocno okrojonych zawodach. Tam nie przyjechało wielu zawodników światowej czołówki, ale Juroszek to wykorzystał.

W Letnim Grand Prix potrafił wskakiwać do "10", ale też zazwyczaj regularnie punktowało, co tylko pokazywało, że w tym zawodniku tkwi potencjał. Kiedy jednak przychodziła zima, pojawiały się problemy.

Juroszek ma na koncie zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym w Brotterode w 2022 roku. Poprzedniej zimy był czołowym skoczkiem na zapleczu elity. To zaowocowało powołaniem do kadry A przez trenera Macieja Maciusiaka, który obejmował stanowisko szkoleniowca reprezentacji Polski. Wydawało się, że teraz jego kariera przyspieszy. Nic jednak z tych rzeczy.

Całe lato Juroszek męczył się w zawodach FIS Cup. Jak się jednak okazało, treningi na skoczni łączył z pracą w ogrodnictwie. To oczywiście nie mogło pozostać wpływu na formę sportową.

To nie był dla mnie najłatwiejszy sezon, bo przez lato łączyłem pracę i treningi. W całościowym rozrachunku nie było to zbyt dobre dla mnie
powiedział Juroszek w rozmowie z Interia Sport.

Ogrodnik na skoczni. Jaka przyszłość Kacpra Juroszka? Skoczek zabrał głos

24-latek pracował w ogrodnictwie, a zatem późną jesienią mógł skupić się już tylko na skokach.

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie moja rodzina, która wsparła mnie finansowo. Dzięki nim mogłem skakać w zimie i bardzo im za to dziękuję - przyznał zawodnik AZS AWF Katowice.

- Nigdy nie widziałem się w ogrodnictwie. Zawsze widziałem się tylko w skokach, ale jednak z wiekiem wiele rzeczy się zmienia. W pracy mamy jednak bardzo fajną ekipę. Do tego szefostwo latem szło mi na rękę z godzinami pracy i dzięki temu mogłem łączyć pracę z treningami - dodał.

Zimą Juroszek pojawił się w ledwie 13 konkursach. Głównie skakał w zawodach FIS Cup. Najlepszy wynik zanotował w Zakopanem, gdzie był 19. Na Wielkiej Krokwi wystąpił też w dwóch konkursach Pucharu Kontynentalnego, jedynych dla niego tej zimy, zajmując 20. i 28. miejsce. Wcześniej był ósmy w jednoseryjnym konkursie mistrzostw Polski w Wiśle.

Jaka będzie przyszłość tego zdolnego skoczka?

Trzeba będzie się zastanowić, co dalej. Na ten moment na pewno nie mogę zagwarantować, że zostanę w skokach, choć bardzo bym chciał. Często w skokach dojrzałość sportową osiąga się w wieku 26-27 lat, a to jeszcze przede mną. By jednak wytrwać w tym sporcie, potrzebne są też środki finansowe. Dużo w życiu nasłuchałem się o tym, że mam wielki potencjał. Tyle że on nie skacze. Było w przeszłości wielu zawodników, którzy mieli tak zwane "kopyto", ale nie osiągali dobrych wyników. Skoki to jest jednak bardzo specyficzny sport. Nie zawsze predyspozycje odzwierciedlają to, co się pokazuje na skoczni
mówił Juroszek.

- Przez wiele miesięcy miałem duże problemy z pozycją najazdową, a to generowało potem problemy z prędkością w locie. Od kilku tygodni moja pozycja już się ustabilizowała i próg zaczął oddawać energię. Na pewno cieszy mnie to, że punktami Pucharu Kontynentalnego i pewnymi punktami FIS Cup zakończyłem zimę - zakończył.

