Nadeszło potwierdzenie ws. Tomasiaka. Są nazwiska na Planicę, komunikat PZN

Wojciech Kulak

Tylko jeden weekend pozostał do zakończenia obecnie trwającego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Czołówka tradycyjnie pożegna się z kibicami w Planicy. Od kilkudziesięciu godzin wiadomo, że do Słowenii nie wybierze się Kacper Tomasiak, co już zakomunikował Maciej Maciusiak. Tym razem oficjalny komunikat wydał Polski Związek Narciarski. Dotyczy on nazwisk wybranych przez szkoleniowca "Biało-Czerwonych". Na liście znalazło się pięciu zawodników.

Skoczek narciarski w kombinezonie na śniegu, obok twarz trenera; w tle symbole olimpijskie
PZN przedstawił listę powołanych skoczków przez Macieja Maciusiaka na weekend w Planicy. Brakuje Kacpra Tomasiaka

Brak Kacpra Tomasiaka w państwie leżącym na Bałkanach spowodowany jest dramatycznymi scenami z Vikersund. Podczas niedzielnych kwalifikacji nastolatek zaliczył groźnie wyglądający upadek. Oberwała zwłaszcza głowa skoczka, którą uderzył o twardy zeskok. Pomimo, że ostatecznie nie stało się nic poważnego, wraz ze sztabem Bielszczanin wybrał się do szpitala. Na szczęście szczegółowe badania także przyniosły ulgę.

Ale pomimo tego, sezon w Pucharze Świata dla bohatera niedawnych igrzysk już się zakończył. "Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17.45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu. (…) Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku" - przekazał wczoraj Maciej Maciusiak w krótkiej rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przy okazji trener potwierdził, że do Planicy zawita pięciu, a nie sześciu skoczków. Dziś poznaliśmy nazwiska wybrańców opiekuna "Biało-Czerwonych". Na kultowej Letalnicy licznie zgromadzonym kibicom zaprezentują się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Dla przedostatniego z panów to powrót do kadry po krótkiej przerwie. Doświadczony zawodnik został zastąpiony tuż przed konkursami w Oslo i dopiero teraz weźmie udział w elitarnych zmaganiach. Brakuje natomiast Pawła Wąska.

Początek długiego weekendu już w najbliższy czwartek, kiedy to odbędą się kwalifikacje do piątkowej rywalizacji indywidualnej. Na sobotę zaplanowano współzawodnictwo drużynowe. Wisienką na torcie będzie niedzielny konkurs, w którym wystąpi tylko czołowa trzydziestka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Skład reprezentacji Polski na konkursy w Planicy:

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł

