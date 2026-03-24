Nadeszło potwierdzenie ws. Tomasiaka. Są nazwiska na Planicę, komunikat PZN

Brak Kacpra Tomasiaka w państwie leżącym na Bałkanach spowodowany jest dramatycznymi scenami z Vikersund. Podczas niedzielnych kwalifikacji nastolatek zaliczył groźnie wyglądający upadek. Oberwała zwłaszcza głowa skoczka, którą uderzył o twardy zeskok. Pomimo, że ostatecznie nie stało się nic poważnego, wraz ze sztabem Bielszczanin wybrał się do szpitala. Na szczęście szczegółowe badania także przyniosły ulgę.

Ale pomimo tego, sezon w Pucharze Świata dla bohatera niedawnych igrzysk już się zakończył. "Nie ma żadnych złamań. Wylądowaliśmy o 17.45 na lotnisku w Krakowie-Balicach. Teraz jest w drodze do domu. (…) Były plany, żeby został z nami do końca, ale lepiej żeby odpoczął. Jest bardzo zmęczony. Kacper zostanie w domu. Planica w przyszłym roku" - przekazał wczoraj Maciej Maciusiak w krótkiej rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dawid Kubacki wraca do Pucharu Świata. Jest skład polskiej kadry na weekend w Planicy

Przy okazji trener potwierdził, że do Planicy zawita pięciu, a nie sześciu skoczków. Dziś poznaliśmy nazwiska wybrańców opiekuna "Biało-Czerwonych". Na kultowej Letalnicy licznie zgromadzonym kibicom zaprezentują się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak, Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. Dla przedostatniego z panów to powrót do kadry po krótkiej przerwie. Doświadczony zawodnik został zastąpiony tuż przed konkursami w Oslo i dopiero teraz weźmie udział w elitarnych zmaganiach. Brakuje natomiast Pawła Wąska.

Początek długiego weekendu już w najbliższy czwartek, kiedy to odbędą się kwalifikacje do piątkowej rywalizacji indywidualnej. Na sobotę zaplanowano współzawodnictwo drużynowe. Wisienką na torcie będzie niedzielny konkurs, w którym wystąpi tylko czołowa trzydziestka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Skład reprezentacji Polski na konkursy w Planicy:

Kamil Stoch, Piotr Żyła, Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł

