Pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich dla reprezentantów Polski zdecydowanie jest do zapomnienia. Punkty zdobywali tylko Dawid Kubacki (18, 19. miejsce w klasyfikacji generalnej) i Piotr Żyła (10, 25. pozycja). Obrazu rozpaczy dopełnił brak kwalifikacji do niedzielnego konkursu Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła.

W najbliższy weekend karuzela PŚ przeniesie się do norweskiego Lillehammer . Nasi zawodnicy liczą na zanotowanie choć małego progresu, który pozwoli im uplasować się wyżej niż w trzeciej dziesiątce.

Co ciekawe, jak czytamy w serwisie Skiforbundet.no, na olimpijskiej skoczni Lysgaardsbakken pracować będzie dwóch naszych rodaków. To Mikee i DJ Ucho , czyli DJ-owie z grupy Crowd Supporters , która jest znana z dbania o oprawę muzyczną przy zawodach na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Trzeba mieć nadzieję, że wybierane przez nich utwory nieco napędzą podopiecznych Thomasa Thurnbichlera.

Polscy DJ-owie na weekend PŚ w Lillehammer. Norwegowie zadowoleni

To dobra wiadomość i nie możemy się tego doczekać. Mam nadzieję, że będzie dobra atmosfera. W ostatnich konkursach, przy których pracowali, byli gwarancją dobrego nastroju. Mam nadzieję, że uda im się to zrobić w Lillehammer w ten weekend

Głos zabrał także dyrektor generalny Olympiaparken Per Olav Andersen. - Organizacja zawodów w skokach narciarskich to dla nas wielka przyjemność. Mamy nadzieję, że będzie to świetna oprawa dla tego wydarzenia - powiedział.