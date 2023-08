Nadchodzi koniec Letnich Grand Prix w skokach? Zaskakujące słowa Małysza

Z roku na rok coraz mniej skoczków narciarskich z czołówki Pucharu Świata decyduje się na starty w zawodach Letnich Grand Prix. Zamiast tego zawodnicy skupiają się na treningach, by jak najlepiej przygotować się do sezonu zimowego. Co więcej, Międzynarodowa Federacja Narciarska nie robi nic takiego, aby "uratować" sezon letni. Zdaniem Adama Małysza przedstawiciele FIS mają w tej sytuacji nieco inny cel.