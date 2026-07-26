Na tydzień przed startem ogłoszenie Tomasiaka. FIS już przekazała wieści

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W piątkowy wieczór PZN oficjalnie ogłosił skład, w jakim w Wiśle w ramach zawodów Letniego Grand Prix wystartują reprezentanci Polski. W 10-osobowej grupie nie zabrakło m.in. Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista olimpijski tydzień przed startem nadał również specjalny komunikat do wszystkich kibiców. I to za pośrednictwem FIS.

Na tydzień przed startem ogłoszenie Tomasiaka. FIS już przekazała wieści
Kacper TomasiakIwańczuk/Sport/ReporterReporter

Już za tydzień - w pierwszy weekend sierpnia (1-2) rozpoczną się zmagania w Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Na start zawodnicy rywalizować będą w Wiśle, a tam o punkty walczyć będą polscy skoczkowie. Największe nadzieje są związane oczywiście ze startem Kacpra Tomasiaka - trzykrotnego medalisty olimpijskiego z Predazzo.

Poza Tomasiakiem reprezentować będą nas również Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A), a także Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B). Wydaje się, że jest to możliwie najmocniejszy skład, jaki mógł wyselekcjonować obecnie trener Maciej Maciusiak.

Zobacz również:

Vinicius Junior
La Liga

Vinicius na wylocie z Realu? Już znalazł się chętny. Media: Jest zielone światło

Paweł Nowak
Paweł Nowak

I mimo że do startu pozostał jeszcze tydzień, to FIS już promuje wydarzenie za pomocą polskich twarzy. W mediach społecznościowych w sobotę pojawił się krótki filmik z właśnie Tomasiakiem. A ten miał do przekazania fanom ważne wieści.

Tomasiak przekazuje przed startem. FIS udostępniła filmik

19-latek przebywa aktualnie właśnie w Wiśle i nie ukrywał, że ma nadzieję, iż na trybunach podczas przyszłotygodniowej rywalizacji pojawi się możliwie najwięcej fanów. Z tego względu przed kamerami FIS zwrócił się do wszystkich zainteresowanych z zaproszeniem do wspierania jego i reszty "Biało-Czerwonych".

Zobacz również:

Bartosz Kurek
Sportowe życie

Kurek zrezygnował z gry w reprezentacji. Tak wygląda teraz jego życie

Amanda Gawron
Amanda Gawron

- Cześć wszystkim. Właśnie jesteśmy na zgrupowaniu w Wiśle. Mam nadzieję, że zobaczymy się tu w przyszłym tygodniu na Letnie Grand Prix - mówił.

Jak już wspomnieliśmy, LGP w Wiśle rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia i potrwa do niedzieli.

Program zawodów LGP w Wiśle:

Sobota (1.08):

8:30 - oficjalny trening kobiet

11:00 - pierwsza seria konkursowa kobiet

15:00 - oficjalny trening mężczyzn

17:30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

Niedziela (2.08):

10:00 - kwalifikacje kobiet

11:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

13:15 - kwalifikacje mężczyzn

14:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

Zobacz również:

Kacper Tomasiak, lider kadry polskich skoczków
Skoki Narciarskie

PZN odkrył karty. Oto kadra Polaków na LGP w Wiśle. Są debiutanci

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Skoczek narciarski w białym kombinezonie i kasku w trakcie lotu na nartach podczas zawodów, tło stanowi czyste niebo i niewyraźne elementy infrastruktury skoczni.
Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP
Skoczek narciarski w locie, ubrany w niebieski kombinezon, z numerem 49 na piersi i kaskiem ochronnym na głowie, tle zamazane, pokryte śniegiem drzewa.
Kacper TomasiakANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News


Jarosław Kołtun: Na pewno celem jest meta. WIDEOJakub ŻelepieńINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja