Na tydzień przed startem ogłoszenie Tomasiaka. FIS już przekazała wieści

Już za tydzień - w pierwszy weekend sierpnia (1-2) rozpoczną się zmagania w Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Na start zawodnicy rywalizować będą w Wiśle, a tam o punkty walczyć będą polscy skoczkowie. Największe nadzieje są związane oczywiście ze startem Kacpra Tomasiaka - trzykrotnego medalisty olimpijskiego z Predazzo.

Poza Tomasiakiem reprezentować będą nas również Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A), a także Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B). Wydaje się, że jest to możliwie najmocniejszy skład, jaki mógł wyselekcjonować obecnie trener Maciej Maciusiak.

I mimo że do startu pozostał jeszcze tydzień, to FIS już promuje wydarzenie za pomocą polskich twarzy. W mediach społecznościowych w sobotę pojawił się krótki filmik z właśnie Tomasiakiem. A ten miał do przekazania fanom ważne wieści.

Tomasiak przekazuje przed startem. FIS udostępniła filmik

19-latek przebywa aktualnie właśnie w Wiśle i nie ukrywał, że ma nadzieję, iż na trybunach podczas przyszłotygodniowej rywalizacji pojawi się możliwie najwięcej fanów. Z tego względu przed kamerami FIS zwrócił się do wszystkich zainteresowanych z zaproszeniem do wspierania jego i reszty "Biało-Czerwonych".

- Cześć wszystkim. Właśnie jesteśmy na zgrupowaniu w Wiśle. Mam nadzieję, że zobaczymy się tu w przyszłym tygodniu na Letnie Grand Prix - mówił.

Rozwiń

Jak już wspomnieliśmy, LGP w Wiśle rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia i potrwa do niedzieli.

Program zawodów LGP w Wiśle:

Sobota (1.08):

8:30 - oficjalny trening kobiet

11:00 - pierwsza seria konkursowa kobiet

15:00 - oficjalny trening mężczyzn

17:30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

Niedziela (2.08):

10:00 - kwalifikacje kobiet

11:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

13:15 - kwalifikacje mężczyzn

14:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

Kacper Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Kacper Tomasiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





Jarosław Kołtun: Na pewno celem jest meta. WIDEO Jakub Żelepień INTERIA.PL