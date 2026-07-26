Na tydzień przed startem ogłoszenie Tomasiaka. FIS już przekazała wieści
W piątkowy wieczór PZN oficjalnie ogłosił skład, w jakim w Wiśle w ramach zawodów Letniego Grand Prix wystartują reprezentanci Polski. W 10-osobowej grupie nie zabrakło m.in. Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista olimpijski tydzień przed startem nadał również specjalny komunikat do wszystkich kibiców. I to za pośrednictwem FIS.
Już za tydzień - w pierwszy weekend sierpnia (1-2) rozpoczną się zmagania w Letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Na start zawodnicy rywalizować będą w Wiśle, a tam o punkty walczyć będą polscy skoczkowie. Największe nadzieje są związane oczywiście ze startem Kacpra Tomasiaka - trzykrotnego medalisty olimpijskiego z Predazzo.
Poza Tomasiakiem reprezentować będą nas również Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła (kadra A), a także Łukasz Łukaszczyk, Kamil Waszek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł (kadra B). Wydaje się, że jest to możliwie najmocniejszy skład, jaki mógł wyselekcjonować obecnie trener Maciej Maciusiak.
I mimo że do startu pozostał jeszcze tydzień, to FIS już promuje wydarzenie za pomocą polskich twarzy. W mediach społecznościowych w sobotę pojawił się krótki filmik z właśnie Tomasiakiem. A ten miał do przekazania fanom ważne wieści.
Tomasiak przekazuje przed startem. FIS udostępniła filmik
19-latek przebywa aktualnie właśnie w Wiśle i nie ukrywał, że ma nadzieję, iż na trybunach podczas przyszłotygodniowej rywalizacji pojawi się możliwie najwięcej fanów. Z tego względu przed kamerami FIS zwrócił się do wszystkich zainteresowanych z zaproszeniem do wspierania jego i reszty "Biało-Czerwonych".
- Cześć wszystkim. Właśnie jesteśmy na zgrupowaniu w Wiśle. Mam nadzieję, że zobaczymy się tu w przyszłym tygodniu na Letnie Grand Prix - mówił.
Jak już wspomnieliśmy, LGP w Wiśle rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia i potrwa do niedzieli.
Program zawodów LGP w Wiśle:
Sobota (1.08):
8:30 - oficjalny trening kobiet
11:00 - pierwsza seria konkursowa kobiet
15:00 - oficjalny trening mężczyzn
17:30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn
Niedziela (2.08):
10:00 - kwalifikacje kobiet
11:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet
13:15 - kwalifikacje mężczyzn
14:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn