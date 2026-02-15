Na oczach księcia zadziała się magia. Co zrobił Tomasiak? Trudno uwierzyć

W skrócie Kacper Tomasiak zdobył srebrny i brązowy medal podczas rywalizacji olimpijskiej w Predazzo.

Po słabych skokach treningowych na dużej skoczni Tomasiak niespodziewanie stanął na podium.

Sukces Tomasiaka obserwował m.in. książę Haakon.

Rywalizacja olimpijska na normalnej skoczni wzbudzała niezwykłe emocje. Od pierwszych treningów w Predazzo wiedzieliśmy, że Kacper Tomasiak może włączyć się do walki o medale.

I tak było. Sięgnął po srebrny medal i to była duża niespodzianka. Po treningach na dużej skoczni niewielu wierzyło w to, że Tomasiaka może stanąć na podium. Mało tego, kreśliliśmy scenariusz, w którym 19-latka nie było w składzie na poniedziałkowe duety (16 lutego). I nagle skoczek LKS Klimczok Bystra odpalił. I to jak!

Kacper Tomasiak znalazł klucz. Adam Małysz był pewny

Już seria próbna pokazała, że Tomasiak znalazł klucz na dużej skoczni. We wszystkich wcześniejszych skokach wybijał się zbyt wcześnie, ale trener Maciej Maciusiak powtarzał, że jak w końcu trafi, to odpali. W próbnej był trzeci.

Kiedy ona trwała Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, oglądał rywalizację w łyżwiarstwie szybkim.

Popatrzyłem na wyniki i widzę, że Kacper jest trzeci. Pomyślałem: w końcu trafił w próg, to teraz będzie bił się o medal

Po pierwszej serii konkursowej Tomasiak zajmował czwarte miejsce, a w finałowej zawalczył o medal. Skutecznie. Ten brąz jest dużo większą niespodzianką od srebra. Tomasiak po raz kolejny potwierdził, że jest konkursowym zwierzęciem. Maciusiak z kolei pokazał prawdziwie góralski charakter. Wiele miesięcy temu zapowiedział, że Polacy jadą bić się o medale. Robił wszystko, by tak się właśnie stało. Udowodnił tym, którzy go krytykowali, że naprawdę wie, co robi.

Kiedy okazało się, że Tomasiak ma już medal, wszyscy z niedowierzaniem kręciliśmy głowami. Ta historia była jak bajka. Ale w końcu byliśmy w polskim królestwie, o czym zresztą pisałem przed igrzyskami. Na skoczniach w Predazzo wiele lat przeżywaliśmy magiczne chwile związane z Adamem Małyszem, a potem z Kamilem Stochem i naszą drużyną. Latem - ni stąd, ni zowąd - po wygraną w duetach sięgnęli Stoch i Dawid Kubacki. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej pięknej polskiej historii w Predazzo.

Taniec radości trenera i gratulacje od Domena Prevca. Tomasiak lekko zaskoczony

Na dół skoczni zbiegł Maciusak i zatańczył taniec radości z Wojciechem Jurowiczem, kierownikiem kadry. Gratulacje polskiemu trenerowi złożył Domen Prevc, który wygrał sobotni konkurs. Słoweniec już wie, że właśnie we włoskich Dolomitach narodziła się kolejne polska legenda.

Jest lekkie zaskoczenie, że mam dwa medale, ale fajnie, że się udało

"Grande, k...a! Planica puuuuf!" Słoweńcy już się szykują. Wszystko przez Tomasiaka

Przybijamy piątkę z Czesławem Langiem, polskim attache olimpijskim. Z gratulacjami popędził też Stefan Horngacher, trener Niemców. Z sukcesu Polaka cieszyli się też Słoweńcy.

- Grande, k...a! Planica puuuuf! - śmiał się Tomi Trbovc, rzecznik prasowy słoweńskiej federacji, który odpowiada też za Puchar Świata w Planicy.

Sugerował tym samym, że finał Pucharu Świata w skokach będzie iście bombowy, a Planica wprost wybuchnie.

- 10 tysięcy polskich kibiców i 50 tysięcy słoweńskich - powiedział i pokręcił głową, bo wie, co się będzie działo w Dolinie pod Poncami.

To będzie się też wiązało z ostatnim konkursem Stocha w PŚ. Tam nasz mistrz zakończy karierę.

Zaczynała się ceremonia medalowa, a Stoch był jeszcze w strefie wywiadów. Nagle nasz mistrz zerwał się i skakał przez barierki, żeby jak najszybciej zobaczyć, jak młodszy kolega przejmuje od niego pałeczkę.

Sukces Polaka na oczach księcia. Jak w bajce

W tym samym czasie w strefie wywiadów ze spuszczoną głową stał Kristoffer Eriksen Sundal. On zepsuł swój drugi skok i wpuścił Tomasiaka na podium.

Zanim jednak przyszedł do norweskich dziennikarzy pozował do zdjęć z księciem koronnym norweskim Haakonem, który stał dwa kroki o strefy wywiadów. Na własne oczy widział sukces Tomasiaka i porażkę Sundala z Polakiem.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

