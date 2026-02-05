Na igrzyskach wrócił temat powiększania krocza u skoczków. WADA skomentowała

Publikacja "Bilda" na początku stycznia wywołała spore poruszenie. Punktem ogniskującym uwagę okazało się krocze skoczków narciarskich.

Przed sezonem wszyscy zawodnicy przeszli badanie skanerem 3D. Punkt pomiarowy znajduje się w najniższym miejscu okolic genitaliów i stanowi podstawę do określenia dopuszczalnego rozmiaru kombinezonu na cały sezon.

Temat krocza skoczków wypłynął na Turnieju Czterech Skoczni

Niemiecka dziennikarka "Bilda" napisała w czasie Turnieju Czterech Skoczni, że niektórzy skoczkowie mogli wpływać na wynik pomiaru "czasowo powiększając narządy płciowe przy użyciu specjalnych substancji".

Zarzuty te odrzucił Mathias Hafele, który przeprowadza kontrole. Trzeba jednak pamiętać, że już w przeszłości skoczkowie kombinowali przy tego typu pomiarach, wkładając do bielizny różne rzeczy. Teraz jednak skoczkowie są sprawdzani za specjalnym parawanem w obecności lekarza.

Sprawa nie jest błaha, bo jednak niższe krocze o każdy centymetr daje możliwość zwiększenia powierzchni nośnej kombinezonu.

Dziennikarze pytają, WADA odpowiada

W czasie czwartkowej konferencji prasowej (5 lutego) WADA w Mediolanie dziennikarze pytali Oliviera Niggli'ego, dyrektora generalnego WADA o to, czy organizacja będzie badała przypadki stosowania przez skoczków narciarskich środków do powiększania krocza.

Nie znam szczegółów dotyczących skoków narciarskich i tego, jak to powiększone krocze mogłoby poprawić wyniki. Gdyby coś wyszło na jaw, sprawdzilibyśmy, czy ma to związek z dopingiem. Nie zajmujemy się innymi - niedopingowymi - metodami poprawy wyników

