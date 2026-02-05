Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na igrzyskach wrócił temat powiększania krocza u skoczków. WADA skomentowała

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Turniejem Czterech Skoczni wstrząsnął artykuł "Bilda", z którego wynikało, że skoczkowie mogą wpływać różnymi sposobami na to, że ich krocze jest większe, co potem miałoby się przekłada na niższy krok w kombinezonie. Teraz temat wrócił w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). Na sytuację zareagowała Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) na konferencji prasowej w Mediolanie.

Domen Prevc
Domen PrevcTerje Bendiksby / NTBAFP
Publikacja "Bilda" na początku stycznia wywołała spore poruszenie. Punktem ogniskującym uwagę okazało się krocze skoczków narciarskich.

Przed sezonem wszyscy zawodnicy przeszli badanie skanerem 3D. Punkt pomiarowy znajduje się w najniższym miejscu okolic genitaliów i stanowi podstawę do określenia dopuszczalnego rozmiaru kombinezonu na cały sezon.

Temat krocza skoczków wypłynął na Turnieju Czterech Skoczni

Niemiecka dziennikarka "Bilda" napisała w czasie Turnieju Czterech Skoczni, że niektórzy skoczkowie mogli wpływać na wynik pomiaru "czasowo powiększając narządy płciowe przy użyciu specjalnych substancji".

Zarzuty te odrzucił Mathias Hafele, który przeprowadza kontrole. Trzeba jednak pamiętać, że już w przeszłości skoczkowie kombinowali przy tego typu pomiarach, wkładając do bielizny różne rzeczy. Teraz jednak skoczkowie są sprawdzani za specjalnym parawanem w obecności lekarza.

Sprawa nie jest błaha, bo jednak niższe krocze o każdy centymetr daje możliwość zwiększenia powierzchni nośnej kombinezonu.

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Debiut Kamila Stocha w igrzyskach na koniec kariery. Czy zadziała magia?

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Dziennikarze pytają, WADA odpowiada

    W czasie czwartkowej konferencji prasowej (5 lutego) WADA w Mediolanie dziennikarze pytali Oliviera Niggli'ego, dyrektora generalnego WADA o to, czy organizacja będzie badała przypadki stosowania przez skoczków narciarskich środków do powiększania krocza.

    Nie znam szczegółów dotyczących skoków narciarskich i tego, jak to powiększone krocze mogłoby poprawić wyniki. Gdyby coś wyszło na jaw, sprawdzilibyśmy, czy ma to związek z dopingiem. Nie zajmujemy się innymi - niedopingowymi - metodami poprawy wyników
    powiedział Niggli.

    Jordan Stolz, typowany na gwiazdę igrzysk, obawia się Polaka. Damian Żurek (z prawej) celuje w medal
    Polacy

    Ma być jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk, ale boi się... Polaka

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
    Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News
    Mężczyzna w białej czapce i czarnej kurtce w centrum uwagi, w tle rozmyte światła, w rogu zdjęcia zamieszczono dodatkową scenę grupy ludzi na śnieżnej arenie sportowej, stojących przy tablicy ze sponsorami.
    Mathias Hafele. W ramce rozmowa Hafele i Sandro Pertile w Ga-Pa ze SłoweńcamiIMAGO/Newspix.pl/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL
    Domen Prevc podczas konferencji przed Red Bull Skoki w Punkt
    Domen Prevc podczas konferencji przed Red Bull Skoki w PunktPawel Murzyn/East NewsEast News

