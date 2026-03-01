Pierwszy dzień marca oznacza kolejny dzień rywalizacji najlepszych skoczków świata na austriackim mamucie w Bad Mitterndorf. W sobotę najlepszy okazał się tradycyjnie Domen Prevc, który w drugiej serii nieznacznie wyprzedził Stephana Embachera. Na najniższym stopniu podium zameldował się natomiast Jonas Schuster.

Występ Polaków był zdecydowanie poniżej oczekiwań. Awans do konkursu wywalczyli tylko Kamil Stoch i Piotr Żyła, a finalnie punktował tylko pierwszy z nich. Żyła w pierwszej serii wylądował na 182 metrze, co uniemożliwiło mu awans do drugiej serii. Stoch po pierwszej turze był na 29. lokacie, a finalnie zakończył na 23. miejscu.

Na liście startowej sobotniego konkursu zabrakło dwóch Japończyków, którzy napotkali na poważne problemy z dojazdem do Austrii. Tomofumi Naito i Ren Nikaido nie dotarli na piątkowe kwalifikacje, więc sobotni konkurs odbył się bez ich udziału. Naito finalnie dotarł na miejsce zawodów, lecz z ogromnymi problemami. Nikaido utknął w Dubaju, gdzie w międzyczasie wybuchł konflikt zbrojny. Lotnisko, z którego fotografię wrzucał medalista olimpijski, zostało zaatakowane rakietami. Sam Nikaido wkrótce później potwierdził, że jest bezpieczny w hotelu.

Szalony wyczyn Japończyka. Na pożyczonych nartach pobił rekord skoczni

Naito zameldował się w Austrii, lecz napotkał na kolejny poważny problem. Japończyk pozostał bez swoich nart, w związku z czym w ostatniej chwili musiał ratować się pożyczonym sprzętem. A to, biorąc pod uwagę restrykcyjne przepisy FIS, nie mogło być łatwym wyzwaniem.

Pierwotnie informowano, że Naito wystartuje na sprzęcie nieobecnego Nikaido. Finalnie jednak z pomocą przyszli Francuzi - 33-latek użył nart wypożyczonych od Julesa Cherveta. Poinformował o tym dziennikarz portalu "skijumping.pl" Dominik Formela. Naito już w Oberstdorfie pokazał, że potrafi latać, jednak jego wyczyn na Kulm przebił wszystko, co dotychczas zrobił.

Startujący z 24. numerem startowym Tomofumi Naito na cudzych nartach pobił swój dotychczasowy rekord życiowy. Lot Japończyka na 222,5 metra dał mu ostatecznie dziesiąte miejsce i awans do niedzielnego konkursu. Prócz 33-latka, swoje rekordy życiowe poprawili również Ilja Mizernykh (219 metrów), Valentin Foubert (214,5 metra), a także ... Chervet, który w momencie potrzeby wspomógł Naito. Francuz osiągnął odległość 200,5 metra, co daje mu prawo udziału w konkursie głównym.

Naito na kwalifikacjach nie miał zamiaru poprzestawać. Japończyk kilkadziesiąt minut później w pierwszej serii konkursu poprawił swój wyczyn o kolejny metr. Od tego momentu jego rekord życiowy wynosił już 223,5 metra.

W niedzielnych kwalifikacjach swoją dominację ponownie pokazał Domen Prevc. Lider Pucharu Świata huknął na 240,5 metra, skacząc na dodatek z obniżonego rozbiegu względem swoich konkurentów. Awans do zawodów wywalczyło czterech Polaków - Piotr Żyła (222 metry - 15. miejsce), Kamil Stoch (190,5 metra - 33. miejsce), Paweł Wąsek (196,5 metra - 34. miejsce) oraz Dawid Kubacki (190,5 metra - 40. miejsce). Ta sztuka nie udała się jedynie Klemensowi Joniakowi (188 metrów - 45. miejsce).

