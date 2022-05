Murańka na zakręcie. "Ma wrócić do Pucharu Świata. To jego miejsce"

Klemens Murańka wielki, niespełniony talent

Dotychczasowa kariera Klimka to gotowy scenariusz na film o wielkim, ale niespełnionym talencie. Miał 12 lat, gdy podczas Pucharu Świata w Zakopanem kamery towarzyszyły mu krok w krok, bo to przecież on miał tak naprawdę zastąpić Adama Małysza.

W 2007 r., w wieku 13 lat, został wicemistrzem Polski i deptał po piętach rzeczywistemu następcy Orła z Wisły - Kamilowi Stochowi. Zadebiutował w PŚ 14 lat temu, pierwsze punkty wywalczył 10 lat temu, gdy by 21. był w Lahti. W 2015 r. z drużyną w składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Jan Ziobro wywalczył brązowy medal MŚ w Falun.

Przygodę ze skakaniem utrudniał kłody, jakie mu rzucało pod nogi życie. W 2015 r. omal nie stracił wzroku - choroba stożek rogówki. Operacja uratowała sytuację. Klimek zaczął naprawdę widzieć.

Jego najlepszy jak na razie sezon w karierze, to 2020/2021. Wywalczył wówczas 141 pkt w PŚ, co dało mu 32. miejsce na świecie. Wyżej był tylko w 2014 r. gdy 132 pkt (m.in. otarł się o podium w Willingen) przełożyły się na 21 lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Miniony sezon, jak dla całej kadry skoczków, był zły, by nie rzec beznadziejny. Zaczął się dla niego fatalnie - z pozytywnym testem na COVID-19 trafił do izolatki w Niżnym Tagile. Później nie było ani odrobinę lepiej. Efekt? Zero zdobytych punktów w PŚ.

W efekcie nowych porządków wylądował poza kadrami A i B, w tak zwanej grupie regionalnej, którą na stronie Polskiego Związku Narciarskiego opatrzono gwiazdką z wyjaśnieniem:

"zawodnicy mają status kadrowicza i otrzymają pełne wsparcie PZN, ale trenować będą w ośrodkach bazowych pod okiem trenerów regionalnych".

Jan Ziobro i Kazimierz Długopolski o Klemensie Murańce

- Nie jestem w środku, ale podejrzewam, że być może przesunęli Klimka po to, żeby go zmobilizować. Wymusić na nim, aby starał się jeszcze bardziej - przypuszcza były skoczek Jan Ziobro, który był ekspertem Interii podczas IO w Pekinie.

Doświadczony trener skoków Kazimierz Długopolski nie ma wątpliwości, że dla Murańki to degradacja. Klemensa śledzi od najmłodszych lat.

Jako dwunastolatek Klimek był chłopaczkiem małym, drobnym, niesamowicie wręcz odważnym. Agresja i odwaga niosły go na skoczni. Później zaczął rosnąć i został jednym z najwyższych skoczków w kadrze. Stawy skokowe, układ mięśni, wszystko mu się poprzestawiało. Do tego doszły problemy ze wzrokiem. Przez to wszystko pogubił się technicznie opowiada Interii dwukrotny olimpijczyk w kombinacji norweskiej.

Uważa, że nie należy jeszcze przekreślać Murańki.

- Klemens ma przebłyski. W lecie zeszłego roku trenerzy kadry zapewniali, że z jego skakaniem idzie ku lepszemu, ale przyszła zima i było marnie. Szkoda byłoby go stracić, byłoby to wielką stratą dla polskich skoków. Murańka jest naprawdę dużym talentem - upiera się Kazimierz Długopolski.

Dodaje, że wszystko nadal zależy od Klimka.

- Jeżeli będzie nowymi porządkami podłamany, to jest pozamiatane. Ale jeśli będzie miał w sobie na tyle ambicji i determinacji, żeby się pokazać światu, to jestem przekonany, że dostanie jeszcze niejedną szansę w Pucharze Świata. Podkreślam jednak, determinacja jest najważniejsza! Klimek musi sobie zdawać sprawę, że to ostatni okres jego kariery. Taki wiek daje do myślenia, trzeba się podporządkować i coś wreszcie osiągnąć. A stać go na to! Takich talentów jak on, nie mamy - analizuje 71-letni szkoleniowiec.

Wojciech Topór rozwiewa wątpliwości ws. Klemensa Murańki

Murańka będzie oczkiem w głowie trenera Wojciecha Topora, który odpowiada za podhalański ośrodek bazowy w Zakopanem. Z powodu gorączki Klemens stracił ubiegłotygodniowe zgrupowanie w Krakowie, gdzie skoczkowie połączonych kadr trenowali pod okiem nowego trenera Thomasa Thurnbichlera. Z austriackim szkoleniowcem zdążył się jednak zapoznać i trenować razem z nim w Zakopanem.

- Trener Thurnbichler dostrzega olbrzymi potencjał w Klemensie. Uważa jednak, że przez ostatnie 10 lat brakowało mu wykonania ostatniego kroku, jakim jest osiągnięcie sukcesu, czyli wydobycie potencjału podczas zawodów. Teraz zamierzamy wreszcie wykonać ten ostatni krok. Dochodził wysoko, zajmował czwarte i siódme miejsce w Pucharze Świata, ale brakowało mu ostatniego akcentu, żeby przebić się i zostać w światowej czołówce powiedział Interii Topór.

Wojciech Topór jak ognia unika słowa "degradacja" w zestawieniu z nazwiskiem Murańki.

- Klimek jest normalnym kadrowiczem. Będzie miał ten sam sprzęt i możliwości treningowe, co skoczkowie z kadr A i B, a fakt, że trenuje w grupie regionalnej oznacza po prostu tylko inną ścieżkę, ale metody te same - wyjaśnia nowe porządku trener Topór.

- Murańka ma teraz trening bardziej zindywidualizowany, ułożony wyłącznie pod niego, a to powinno zwiększyć jego motywację na przebicie się do Pucharu Świata. Na zawody pojadą najlepsi, bez względu na to, w której grupie trenują. Wszyscy będą traktowani jednakowo - precyzuje.

Twierdzi, że w nowym systemie Murańka może tylko zyskać.

- Mogę mu poświęcić o niebo więcej czasu niż do tej pory. Rok, czy dwa lata temu było po 12 skoczków w jednej kadrze, a teraz jestem do dyspozycji Klimka niemal 24 godziny na dobę. Dzięki temu udało nam się w minioną sobotę nadrobić stracony przez chorobę czas, a także będziemy mogli dopracować sprzęt, w czym otrzymamy pełne wsparcie nie tylko Thomasa, ale też Marca Noelke i Mathiasa Hafele - dodaje Topór, wymieniając nazwiska austriackich asystentów Thurnbichlera.