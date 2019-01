Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała, że ​​do programu Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym FIS 2019 w Seefeld dodany został drużynowy konkurs kobiet.

Wprowadzenie drużynówki kobiet do programu mistrzostw przegłosowane zostało podczas kongresu FIS już w ubiegłym roku. Nie wprowadzono go jednak do kalendarza MŚ w Austrii, bo organizatorzy nie byli na to przygotowani.

Przeprowadzono jednak pewne zmiany i Austriacki Związek Narciarski, jako organizator MŚ, złożył wniosek o dołączenie konkursu do programu zawodów. Zaakceptowała go Rada FIS.

Drużynówka pań odbędzie się 26 lutego o godz. 16 na skoczni w Seefeld. Wcześniej na tę godzinę zaplanowano rozegranie kwalifikacji do indywidualnego konkursu kobiet, który odbędzie się 27 lutego. Kwalifikacje więc przełożono i odbędą się bezpośrednio przed konkursem o medale.

52. mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym odbędą się od 20 lutego do 3 marca w Seefeld. Konkursy skoków rozegrane zostaną na skoczniach Bergisel w Innsbrucku oraz obiekcie im. Toniego Seelosa w Seefeld.



