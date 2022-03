W ten weekend odpoczywamy na moment od cyklu Pucharu Świata, by w Vikersund śledzić zmagania zawodników w mistrzostwach świata w lotach - dwa konkursy indywidualne zaplanowano na piątek i sobotę, z kolei w niedzielę czeka nas rywalizacja w "drużynówce".

Swoje pierwsze próby na Vikersundbakken (HS-240) skoczkowie oddają jednak już w czwartek. Dwuczęściowy trening rozpoczął się o godz. 13.15, a przed nami jeszcze kwalifikacje zaplanowane na godz. 15.50.

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Wyniki pierwszego treningu

W pierwszej serii treningowej najlepszy okazał się Timi Zajc, który uzyskał 225 m (i 184,9 pkt). Na drugim miejscu znalazł się Peter Prevc (239 m, 183,6 pkt), z kolei trzeci był Daniel Andre Tande (222 m, 178,3 pkt).

Spośród Polaków jako pierwszy na belce zameldował się Andrzej Stękała, który wylądował równo na 195 m. Jakub Wolny spisał się wyraźnie lepiej od kolegi i poleciał 210,5 m.

Paweł Wąsek następnie uzyskał odległość 206 m, z kolei Dawid Kubacki trafił prosto w 200 metr.

Piotr Żyła i Kamil Stoch skakali po sobie - Żyła skoczył 213,5 m, a Stoch 209,5 m, jednak dzięki końcowej nocie (163 pkt do 159,8 pkt - miała na to wpływ m.in. zmiana belki) to właśnie zawodnik z Zębu znalazł się w klasyfikacji najwyżej spośród "Biało-Czerwonych".

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Wyniki drugiego treningu

W drugiej odsłonie treningu Stękała poradził sobie zdecydowanie lepiej - wylądował na 209. m. Tego samego nie można powiedzieć o Jakubie Wolnym, który popisał się krótszą próbą (205 m).

Paweł Wąsek dopisał do swojego konta skok o długości 210,5 m, a Dawid Kubacki zanotował odległość równą 205 m.

Piotr Żyła i Kamil Stoch w trakcie drugiego treningu zamienili się kolejnością - tym razem to Żyła (222 m) zajął wyższą lokatę od Stocha (216 m).

Triumfatorem tej odsłony był ponownie Timi Zajc, jedna tym razem podzielił się pierwszym miejsce z Stefanem Kraftem - obaj skoczkowie uzyskali 238 m i 179,4 pkt. Podium uzupełnił Robert Johansson (234 m, 177,1 pkt).

Mistrzostwa świata w lotach. Vikersund. Wyniki treningu - tabela. Rezultaty Polaków

Pierwszy trening:

1. Timi Zajc 225 m, 184,9 pkt

2. Peter Pevc 239 m, 183,6 pkt

3. Daniel Andre Tande 222 m, 178,3 pkt

...

15. Kamil Stoch 209,5 m, 163 pkt

18. Piotr Żyła 213,5 m, 159,8 pkt

28. Jakub Wolny 210,5 m, 140,1 pkt

33. Paweł Wąsek 206 m, 132,3 pkt

35. Dawid Kubacki 200 m, 129,1 pkt

38. Andrzej Stękała 195 m, 120,8 pkt

Drugi trening:

1. Timi Zajc 238 m, 179,4 pkt (ex aequo)

1. Stefan Kraft 238 m, 179,4 pkt (ex aequo)

3. Robert Johansson 234 m, 177,1 pkt

...

18. Piotr Żyła 222 m, 143,5 pkt

25. Kamil Stoch 216 m, 135,2 pkt

26. Andrzej Stękała 209 m, 133,8 pkt

29. Paweł Wąsek 210,5 m 133,5 pkt

36. Jakub Wolny 205 m, 128,3 pkt

37. Dawid Kubacki 205 m, 125,7 pkt