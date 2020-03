Początkowe spekulacje dotyczące odwołania mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy, wydają się mało prawdopodobne. We wtorek w oficjalnym komunikacie prasowym przekazano informację, że wszystkie przygotowania przebiegają zgodnie z planem, a wobec zagrożenia koronawirusem organizatorzy zapewnią kibicom specjalne środki zapobiegawcze.

Koronawirus, mający swoje epicentrum w Chinach, rozprzestrzenia się również w Europie. Kolejne przypadki zachorowań wpływają na podejmowanie decyzji o odwoływaniu wielu głośnych imprez sportowych. Pod znakiem zapytania stały też zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w lotach, które 19 marca mają rozpocząć się w słoweńskiej Planicy.

We wtorek Tomi Trbovc przekazał oficjalny komunikat, w którym czytamy, że nie ma podstaw do obawy, że tym razem wyścig o mistrzowskie medale nie dojdzie do skutku.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Słowenii oraz Międzynarodową Federacją Narciarską, a wszystkie środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone w celu zabezpieczenia imprezy. W tej chwili wszystkie przygotowania przebiegają zgodnie z planem" - oświadczył szef ds. Public Relations MŚ w lotach.

Zdaniem Trbovca rozpoczęto już budowę wielkich trybun wokół skoczni. Spodziewane są także opady śniegu.

"Jeśli jakieś nowe komunikaty będą dostępne, przekażę je. Wszystkie informacje z innych źródeł są nierzetelne i czystą spekulacją" - dodano w komunikacie.

MŚ w lotach będą jednocześnie ostatnimi zawodami w skokach narciarskich w tym sezonie. Początek imprezy przewidziano na 19 marca, kiedy skoczkowie powalczą w kwalifikacjach.