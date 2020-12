Piotr Żyła zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach. Polski zawodnik zdradził, że dobrą formę ma zapewnić mu pity w hurtowych ilościach sok z pomarańczy. - Piwa nie można, to coś trzeba pić - śmiał się w swoim stylu Żyła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Piotr Żyła w Wiśle: Śnieg super, telemarki ładne. Wideo INTERIA.TV

Żyła w kwalifikacjach oddał daleki skok na odległość 223 m. Zajął dziewiąte miejsce, ale lądował tylko dwa i pół metra bliżej od zwycięzcy kwalifikacji Markusa Eisenbichlera.

Reklama

"Wiewiór" był oszczędny w słowach podczas opisywania swoich skoków. Podkreślał, że uwielbia latać, ale wciąż nie jest w najlepszej dyspozycji. Rozkręcił się dopiero, gdy dziennikarz TVP Sport zapytał go o podróże do sklepu, z którego wraca z siatkami pełnymi pomarańczy.



- Pić mi się chcę! Mam taką wyciskarkę i sobie wyciskam. Jak chce mi się pić, to sobie wypijam - wyjaśnił Żyła. A dlaczego chodzi do sklepu tak często?

- Wczoraj wypiłem cały sok i musiałem zaś iść do sklepu, bo to nie wiadomo kiedy będzie zamknięte. Piwa nie można, to coś trzeba pić - śmiał się skoczek.

Jak Żyła radzi spędza wolny czas? Wiadomo wszak, że ze względu na koronawirusa skoczkowie przymusowo spędzają więcej czasu w swoich pokojach.



- Gram na gitarze, mam drugą w aucie, ale po nią nie poszedłem. Jak mi się znudzi, to wezmę cięższy sprzęt - opowiedział nasz zawodnik.

W piątek i sobotę rozegrane zostaną cztery serie konkursu indywidualnego. W niedzielę odbędą się zawody drużynowe.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!





Zdjęcie Piotr Żyła w Planicy / Grzegorz Momot / PAP

WG