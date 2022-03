MŚ w lotach: Mizerna obsada, FIS musi... nagiąć przepisy

Skoki Narciarskie

Do konkursu drużynowego w ramach rozpoczynających się w czwartek mistrzostw świata w lotach narciarskich zgłosiło się zaledwie... siedem reprezentacji. Tak źle w historii czempionatu jeszcze nie było. Mimo, iż przepisy stanowią, że do rozegrania zmagań potrzeba minimum ośmiu ekip wszystko wskazuje na to, że walka o medale jednak się odbędzie.

Zdjęcie MŚ w lotach. Skocznia w Vikersund / imago/Eibner Europa/EAST NEWS / East News