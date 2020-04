Maciej Kot krytykuje pomysł rozegrania mistrzostw świata w lotach w grudniu. – Zły pomysł – mówi nasz skoczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o braku nowych talentów w polskich skokach. Wideo TV Interia

W środę FIS podjął decyzję, że mistrzostwa świata w lotach w Planicy, które miały się odbyć na koniec obecnego sezonu, zostały przełożone na grudzień. Zawody mają się odbyć 11-13 lub 18-20 grudnia.

Reklama

Taki termin krytykuje Maciej Kot. Polski skoczek zwraca uwagę, że pierwsze loty na mamutach zawsze odbywają się w styczniu. Tym razem skoczkowie zawitają do Planicy jeszcze przed Turniejem Czterech Skoczni.

W przyszłym sezonie skoczków czekają też mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. To oznacza, że zawodnicy będą musieli przygotować dwa szczyty formy.

- Zły pomysł - nie pamiętam lotów na mamucie już w grudniu. Zazwyczaj pierwsze loty na tak dużej skoczni odbywają się po nowym roku, po Turnieju Czterech Skoczni a mistrzostwa świata w lotach organizuje się na sam koniec sezonu. To będzie duże wyzwanie dla trenerów i zawodników. Formę będzie trzeba przygotować dużo wcześniej. Samo planowanie będzie trudne, bo później mamy przecież mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Innym problemem jest bezpieczeństwo. Okres od pierwszych skoków na śniegu do pierwszych skoków w Planicy może być niewystarczający, by dobrze wczuć się w warunki zimowe i przygotować na tyle dobrą formę, bezpieczną, żeby poradzić sobie później na mamucie - powiedział Kot w rozmowie z TVP Sport.

MP