18-letni Tomasiak po świetnych występach w Zakopanem skomentował wybór szkoleniowca i wyraził chęć startu w lotach w przyszłości.

Sportowiec skupia się teraz na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich.

Kacper Tomasiak ma za sobą bardzo udany weekend w Zakopanem. Po raz pierwszy w karierze stanął na podium Pucharu Świata. W sobotę razem z Dawidem Kubackim zajął trzecie miejsce w konkursie duetów.

W niedzielę znowu był najlepszym z Polaków w konkursie indywidualnym. Zajął 11. miejsce, będąc w "10" po pierwszej serii.

Kacper Tomasiak znowu najlepszym z Polaków, ale nie był zadowolony z wyniku

18-latek nie krył, że nieco zmęczył go długi dzień na skoczni w Zakopanem w sobotę.

- Byłem trochę zmęczony, ale jednak udało się wykrzesać z siebie trochę energii w niedzielnym konkursie. Niestety nie udało się osiągnąć dobrego wyniku, ale jestem zadowolony z całego weekendu w Zakopanem - mówił Tomasiak.

Skok z pierwszej serii nie był do końca dobry. Drugi był już nieco lepszy. Nie udało się jednak uzyskać dobrych metrów

Niedzielny konkurs wypaczyły warunki na skoczni. Było wietrznie i śnieżnie, a to owocowało niespodziankami. Wiatr do tego mocno kręcił. Dla Tomasiaka to były pierwsze zawody PŚ w tak trudnych warunkach.

- W takich warunkach człowiek nie może się specjalnie przygotować na skok. Trzeba tylko wtedy liczyć na to, że będzie mu sprzyjało szczęście. W niedzielę tego mi zabrakło, ale tak to jest w sporcie - dodał.

MŚ w lotach bez Tomasiaka. 18-latek skomentował decyzję trenera

Teraz Tomasiak rusza na zawody Pucharu Świata do Sapporo (16-18 stycznia), a potem opuści mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie.

Nie ukrywam, że chciałem pojechać i spróbować swoich sił na skoczni do lotów. Na to jednak przyjdzie czas pewnie po igrzyskach. To będzie na pewno lepszy czas na wejście na "mamuta" i bezpieczniejszy pod tym względem, żeby się coś w technice nie popsuło

Teraz zatem nasz najlepszy skoczek skupia się na przygotowaniach do igrzysk, bo jest pewniakiem do wyjazdu na nie.

- Liczę na to, że jeśli tam pojadę, to chciałbym się do tych igrzysk jak najlepiej przygotować. Dlatego razem z trenerem mamy taki, a nie inny plan startowy - przyznał.

Tomasiak wziął udział w wielkim wydarzeniu, bo ponad 20 tysięcy kibiców żegnało w piękny sposób Kamila Stocha. Dla 38-latka to był ostatni konkurs w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi. Niestety nie wyszedł on Stochowi, bo ten zakończył udział w zawodach już na pierwszej serii.

- Udało się nieco przeżyć te chwile na Wielkiej Krokwi, ale szczerze mówiąc, to bardzo marzłem. To jednak wspaniałe, że Kamil mógł się pożegnać przed taką wspaniałą publicznością.

