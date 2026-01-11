Partner merytoryczny: Eleven Sports

MŚ w lotach bez najlepszego polskiego skoczka. Kacper Tomasiak skomentował decyzję trenera

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kacper Tomasiak, najlepszy obecnie polski zawodnik, nie wystąpi w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie (22-25 stycznia). Taką informację przekazał trener kadry Maciej Maciusiak. 18-latek nie tak dawno mówił o tym, że chciałby wystąpić w tej imprezie. Teraz odniósł się do decyzji szkoleniowca.

Skoczek narciarski w kombinezonie, kasku i goglach, trzymający narty z wyraźnym logo marki Fischer, na tle reklam oraz numeru startowego 9.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP

W skrócie

  • Kacper Tomasiak, najlepszy obecnie polski skoczek narciarski, nie wystąpi w MŚ w lotach w Oberstdorfie.
  • 18-letni Tomasiak po świetnych występach w Zakopanem skomentował wybór szkoleniowca i wyraził chęć startu w lotach w przyszłości.
  • Sportowiec skupia się teraz na przygotowaniach do igrzysk olimpijskich.
Kacper Tomasiak ma za sobą bardzo udany weekend w Zakopanem. Po raz pierwszy w karierze stanął na podium Pucharu Świata. W sobotę razem z Dawidem Kubackim zajął trzecie miejsce w konkursie duetów.

W niedzielę znowu był najlepszym z Polaków w konkursie indywidualnym. Zajął 11. miejsce, będąc w "10" po pierwszej serii.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Kacper Tomasiak znowu najlepszym z Polaków, ale nie był zadowolony z wyniku

18-latek nie krył, że nieco zmęczył go długi dzień na skoczni w Zakopanem w sobotę.

- Byłem trochę zmęczony, ale jednak udało się wykrzesać z siebie trochę energii w niedzielnym konkursie. Niestety nie udało się osiągnąć dobrego wyniku, ale jestem zadowolony z całego weekendu w Zakopanem - mówił Tomasiak.

Skok z pierwszej serii nie był do końca dobry. Drugi był już nieco lepszy. Nie udało się jednak uzyskać dobrych metrów
dodał.

Niedzielny konkurs wypaczyły warunki na skoczni. Było wietrznie i śnieżnie, a to owocowało niespodziankami. Wiatr do tego mocno kręcił. Dla Tomasiaka to były pierwsze zawody PŚ w tak trudnych warunkach.

- W takich warunkach człowiek nie może się specjalnie przygotować na skok. Trzeba tylko wtedy liczyć na to, że będzie mu sprzyjało szczęście. W niedzielę tego mi zabrakło, ale tak to jest w sporcie - dodał.

    MŚ w lotach bez Tomasiaka. 18-latek skomentował decyzję trenera

    Teraz Tomasiak rusza na zawody Pucharu Świata do Sapporo (16-18 stycznia), a potem opuści mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie.

    Nie ukrywam, że chciałem pojechać i spróbować swoich sił na skoczni do lotów. Na to jednak przyjdzie czas pewnie po igrzyskach. To będzie na pewno lepszy czas na wejście na "mamuta" i bezpieczniejszy pod tym względem, żeby się coś w technice nie popsuło
    mówił 18-latek.

    Teraz zatem nasz najlepszy skoczek skupia się na przygotowaniach do igrzysk, bo jest pewniakiem do wyjazdu na nie.

    - Liczę na to, że jeśli tam pojadę, to chciałbym się do tych igrzysk jak najlepiej przygotować. Dlatego razem z trenerem mamy taki, a nie inny plan startowy - przyznał.

    Tomasiak wziął udział w wielkim wydarzeniu, bo ponad 20 tysięcy kibiców żegnało w piękny sposób Kamila Stocha. Dla 38-latka to był ostatni konkurs w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi. Niestety nie wyszedł on Stochowi, bo ten zakończył udział w zawodach już na pierwszej serii.

    - Udało się nieco przeżyć te chwile na Wielkiej Krokwi, ale szczerze mówiąc, to bardzo marzłem. To jednak wspaniałe, że Kamil mógł się pożegnać przed taką wspaniałą publicznością.

    Z Zakopanego - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Sportowiec w czerwonej kurtce i czapce udziela wywiadu dziennikarzom po zawodach narciarskich, trzyma narty i plecak. Wokół niego grupka osób z mikrofonami oraz aparatami, wszyscy ubrani w zimową odzież.
    Kacper TomasiakPZNmateriały prasowe
    Dwóch mężczyzn ubranych w zimowe kurtki z logotypami sponsorów, stojących obok siebie i uśmiechających się, w tle rozmyte światła oraz nieokreślone osoby, zimowa atmosfera.
    Adam Małysz i trener Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP
    Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
    Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News

