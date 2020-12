Aleksander Zniszczoł opuścił już Planicę i udał się na zgrupowanie do Zakopanego. Trener Michal Doleżal zadecydował, że 26-letni skoczek nie zostanie włączony do składu na niedzielny konkurs drużynowy. Już dziś o 16 początek dwudniowego (cztery serie) konkursu indywidualnego o mistrzostwo świata.

Doleżal do Planicy zabrał sześciu reprezentantów Polski, ale zgodnie z regulaminem "Biało-Czerwoni" w czwartkowych kwalifikacjach mogli wystawić tylko czterech zawodników. Pewniakami do występu byli Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, a trener uznał, że czwarte miejsce przypadnie w udziale Andrzejowi Stękale.

W czwartkowych kwalifikacjach cała czwórka zaprezentowała dobrą formę i pewnie awansowała do zawodów indywidualnych. Popisy kolegów tylko z boku mogli śledzić Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł.



Teraz trener Doleżal dokonał kolejnej decyzji - Murańka zostanie w Planicy, by w razie potrzeby wziąć udział w konkursie drużynowym, z kolei Zniszczoł wróci do Zakopanego, by przygotowywać się kolejnych konkursów Pucharu Świata.

"Chciałoby się jeszcze polatać... MŚ w Lotach dla mnie to krótka piłka. Dwa loty ponad 210 m. Teraz już w drodze do Zakopanego na zgrupowanie" - napisał w mediach społecznościowych Zniszczoł.



Zniszczoł trzykrotnie brał w tym sezonie udział w zawodach Pucharu Świata. W Wiśle zajął 35. miejsce. Dużo lepiej poszło mu w rosyjskim Niżnym Tagile, gdzie uplasował się kolejno na 6. i 19. miejscu.

Dziś i w sobotę o 16 rozpocznie się dwudniowy konkurs indywidualny (po dwie serie dziennie). W niedzielę o 16 drużynowa walka o mistrzostwo świata w lotach.



