W środę w Zakopanem odbędą się mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich. Tytułu wywalczonego w ubiegłym roku w Wiśle bronić będzie Stefan Hula.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy kibice skoków stawiają na naszych. Wideo INTERIA.TV

Na Wielkiej Krokwi wystartuje czołówka polskich skoczków, z podopiecznymi trenera kadry Stefana Horngachera na czele. Rywalizację poprzedzi seria próbna (godz. 13.45), pierwsza konkursowa, rozpocznie się godzinę później. Tytułu mistrza Polski bronić będzie Hula (KS Eve-nement Zakopane), który przed rokiem wyprzedził Piotra Żyłę i Kamila Stocha.

Reklama

Według synoptyków, po weekendowym załamaniu pogody, czyli ociepleniu z opadami deszczu, którym towarzyszy silny wiatr, zimowa aura powróci do Zakopanego. Temperatura ma wahać się od zera stopni w dzień do minus 5 w nocy, spadnie niewielka ilość śniegu, podmuchy również nie zakłócą przebiegu rywalizacji. Jeżeli te prognozy się sprawdzą, to organizatorzy nie powinni mieć problemów z bardzo dobrym przygotowaniem obiektu.

Świąteczny konkurs z trybun skoczni im. Stanisława Marusarza będzie mogło oglądać pięć tysięcy kibiców. Wejściówki w cenie 25 złotych dostępne będą w kasie skoczni nie tylko w dniu zawodów, ale również w niedzielę oraz we wtorek.

jch/ krys/