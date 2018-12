Kamil Stoch zdobył złoty medal mistrzostw Polski. Trzykrotny mistrz olimpijski zdeklasował rywali w świątecznym konkursie, który odbył się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Srebro zdobył Dawid Kubacki, a brąz obrońca tytułu Stefan Hula.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch zaczął jak nigdy. Dobry start polskich skoczków. Wideo INTERIA.TV

W serii próbnej, mimo obniżonego rozbiegu o trzy stopnie w stosunku do poprzedników, Kamil Stoch poleciał aż na 143 m. Drugi wynik odnotował Aleksander Zniszczoł, który lądował na 141 m. Trzeci był Dawid Kubacki z rezultatem 135,5 m.



Najlepszy Polak w Pucharze Świata - Piotr Żyła, w serii próbnej miał jeszcze bardziej obniżoną belkę i lądował na 119,5 m. Na mistrzostwach Polski nie ma przelicznika siły wiatru, więc zawody przypominały loterię. W I serii pod narty powiało Kacprowi Stoselowi z SMS-u Zakopane, który osiągnął 120,5 m i była to wówczas najlepsza próba.



Zawody rozpoczął Michał Martynek, skokiem na 104 m. Godna uwagi była próba Jarosława Krzaka. 18-latek z Olimpijczyka Gilowice uzyskał 118 m. 19-latek z Wisły Bartosz Czyż jako pierwszy doleciał do 125. metra, obejmując prowadzenie.

Reklama

Licznie zgromadzeni kibice czekali głównie na zawodników z kadry A. Fani liczyli, że zobaczą emocjonującą walkę i się nie zawiedli. Maciej Kot skoczył 126,5 m (143,5 pkt). Taką samą odległość uzyskał Stefan Hula, który jednak otrzymał wyższe noty za styl (145 pkt) i dlatego został sklasyfikowany wyżej od kolegi z reprezentacji.



Znakomity skok oddał Dawid Kubacki. 28-letni skoczek poszybował na 136 m i z notą 164,1 pkt został nowym liderem. Tuż po nim na belce usiadł faworyt, czyli Kamil Stoch. Mistrz z Zębu "odpalił" na 140 m! Zaledwie 1,5 m zabrakło mu do rekordu obiektu, który od stycznia tego roku należy właśnie do niego. Lider "Biało-Czerwonych" lądował bez telemarku za co sędziowie odjęli mu kilka punktów, ale znakomita odległość wystarczyła, żeby został liderem.



Na górze pozostał tylko Piotr Żyła, który w tym sezonie jest w wyśmienitej formie i według wielu ekspertów był jednym z głównych faworytów do złota. Popularny "Wiewiór" miał jednak problemy w locie. Nie zdołał odpowiednio skorygować, co przełożyło się na odległość. Skoczył tylko 117 m (123,9 pkt) i po pierwszej serii zajmuje dopiero siódme miejsce.



Liderem był Stoch. Drugą lokatę zajmował Kubacki, a trzecią Hula.

Warto zaznaczyć, że czołowa siódemka skakała w 1. serii z 16 platformy startowej, a pozostali zawodnicy z 22.



W serii finałowej kibice długi czekali na dalekie loty. Na początku zawodnicy mieli kłopoty z przekroczeniem bariery 100 m. Dopiero próba Damiana Skupienia na 121,5 m rozgrzała publiczność. Później skoki były coraz lepsze. Z bardzo dobrej strony pokazał się Kacper Juroszek, który poszybował aż na 133 m.



Żyła chciał się zrehabilitować za słaby występ w pierwszej serii. W drugiej oddał lepszy skok na 127,5 m. Wystarczyło to, że zmienić na prowadzeniu Juroszka, ale to było zdecydowanie za mało, żeby myśleć o medalu.



Na podium szansę miał czwarty po pierwszej serii Maciej Kot. W finale skoczył 120,5 m, ale marzoń o medalu szybko pozbawił go Hula, który wylądował metr dalej. W pierwszej serii Kubacki pokazał, że może pokrzyżować plany Stochowi. Decydujący skok jednak mu nie wyszedł - tylko 119 m (299,4 pkt). Przewagę nad rywalami miał na tyle dużą, że mógł być pewny srebrnego medalu. Wszystko zależało teraz od Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski pokazał klasę. Poszybował na 134,5 m nie dając rywalom żadnych szans. Drugiego w konkursie Kubackiego wyprzedził aż o 31,6 pkt.



Dyspozycja Stocha jest dobrym prognostykiem przed rozpoczynającym się w sobotę Turniejem Czterech Skoczni.

Oprócz Polaków, w zawodach wystartowało dwóch Czechów (Vojtech Stursa i Frantiszek Holik, który w I serii lądował na 105, m), a także duet Ukraińców.