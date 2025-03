Możliwe posiłki z USA i Ukrainy w kadrze polskich skoków. Teraz ruch po stronie PZN

Marcin Bachleda , trener kadry kobiet w skokach narciarskich, zabrał na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym do Trondheim trzy zawodniczki. Więcej po prostu nie mamy. To pokazuje stan kobiecych skoków w naszym kraju.

Na miejscu okazało się, że jest szansa, by do naszych skoczkiń dołączyła Joanna Kil , która uprawia kombinację norweską. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poszła Polsce na rękę, bo system zgłoszeń był już zamknięty , i tym samym Biało-Czerwone wystąpiły w konkursie drużynowym.

Polskie skoki kobiet giną

Ta pierwsza coraz śmielej dobija się do światowej czołówki. Druga to jeszcze juniorka, ale z dużym potencjałem. A Konderla? Kiedyś zapowiadała, że na zimowe igrzyska olimpijskie do Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo pojedzie walczyć o złoty medal. Dziś raczej myśli już o zakończeniu przygody ze skokami. W Trondheim zapowiedziała, że zaraz po mistrzostwach świata rusza do pracy.