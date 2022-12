"Może nie będę musiał sprzątać!". Dawid Kubacki zabrał głos po triumfie

- Czy pozamiatałem rywalami? Mam nadzieję, że po powrocie do domu nie będę musiał sprzątać - uśmiechał się triumfator. - Dzisiaj w nogach było więcej energii niż w sobotę, choć drugi skok pozostawiał trochę do życzenia, bo nie czułem progu, który oddał trochę za późno. Ale przewaga po pierwszej serii była tym, czego potrzebowałem i wystarczyła do zwycięstwa - podsumował Dawid Kubacki.