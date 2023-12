Nie tak miał wyglądać początek sezonu Pucharu Świata w wykonaniu polskich skoczków - Dawid Kubacki, Piotr Żyłą, Kamil Stoch i spółk a stanowią jedynie tło dla rywali i do tej pory nie zdołali jeszcze zameldować się w czołowej dziesiątce zawodów. "Biało-Czerwoni" mają problem nie tylko z nawiązaniem rywalizacji ze światową czołówką , ale też punktowaniem, a niekiedy uzyskaniem kwalifikacji do zawodów.

Kryzys kadry niepokoi nie tylko samych skoczków, ale też kibiców i ekspertów. Szerzej na problem zawodników spojrzał Kazimierz Długopolski , który w rozmowie z WP SportoweFakty zwrócił uwagę na to, że wciąż nie widać na horyzoncie następców naszych mistrzów.

"U nas występuje problem szkoleniowy, co widzę już od kilku lat. Brakuje też rozliczania trenerów, najpierw mówiących, że są jacyś utalentowani zawodnicy, którzy potem jednak przepadają. Mogę się domyślać, że Thomas Thurnbichler narzucił jakiś system przygotowań i pozostali trenerzy się do tego dostosowali. Najpewniej popełniono jakiś błąd , który daje teraz swoje efekty" - ocenił.

Były skoczek dosadnie o zamieszaniu wokół kadry. "Najeżdżanie nic nie da"

Nie brakuje głosów, że nawet jeśli podczas przygotowań popełniono jakiś błąd, to "Biało-Czerwoni" mają czas, by go naprawić. Sugeruje się, że podopieczni Thurnbichlera powinni odpuścić start w Turnieju Czterech Skoczni i skupić się na spokojnych treningach. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest Bartłomiej Kłusek. Zdaniem byłego skoczka jest za późno na nadrobienie treningów.