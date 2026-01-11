Morze łez w Zakopanem. Lanisek nie krył, co myśli o Stochu. Niesamowity gest

Po sobotnim konkursie duetów, w którym polscy skoczkowie - Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak - zajęli 3. miejsce, nadzieje kibiców wzrosły. Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny, w którym wszyscy wiedzieli, że z domową skocznią pożegna się w Pucharze Świata trzykrotny mistrz olimpijski, Kamil Stoch.

Warunki panujące w niedzielę na Wielkiej Krokwi były trudne zarówno dla zawodników, jak i kibiców. Dzień wcześniej wydano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące intensywnych opadów śniegu i prognozy te w pełni się sprawdziły. Od rana w Zakopanem mocno sypało, a w trakcie trwania konkursu temperatura w stolicy Tatr wynosiła -8,5 stopni, a odczuwana nawet -15.

PŚ w Zakopanem. Wzruszające sceny na skoczni, wielki gest Laniska

Polscy skoczkowie nie mogą mówić o w pełni udanej rywalizacji. Do drugiej serii nie awansowali ani Dawid Kubacki, ani Kamil Stoch, co oznaczało, że ostatnim skokiem Stocha na Wielkiej Krokwi był ten oddany w pierwszej serii. Sam mistrz przyznał po konkursie, że wyobrażał sobie pożegnanie z polskimi kibicami inaczej, ale nie na wszystko ma się wpływ.

Najlepiej z "Biało-Czerwonych" wypadł Kacper Tomasiak, który po skokach na 126,5 m i 121 m zakończył zmagania na 11. miejscu. Zawody wygrał Anze Lanisek, a podium uzupełnili Jan Hoerl oraz Manuel Fettner.

W tym roku obsada w stolicy Tatr była nieco skromniejsza. Wielu zawodników po intensywnym Turnieju Czterech Skoczni postanowiło zrobić sobie przerwę. Jeszcze przed konkursem Anne Lanisek w rozmowie ze Skijumping.pl przyznał, że nie wyobrażał sobie odpuścić tego miejsca.

"Dla mnie Zakopane jest wyjątkowe. Czuję się tu jak w domu. Dodatkowo to ostatnie konkursy Kamila tutaj, więc nie chciałem tego przegapić. Nie mogło mnie zabraknąć. Podjąłem decyzję, że pojadę do Zakopanego, a odpuszczę sobie wyjazd do Sapporo" - zdradził.

Po dekoracji Słoweniec wykonał wielki gest w stronę polskiego mistrza. Przed licznie zgromadzonymi polskimi kibicami oznajmił, że swoje zwycięstwo dedykuje Kamilowi.

Bądź dumny z tego, co osiągnąłeś dla skoków narciarskich w Polsce. Wielkie, wielkie gratulacje za całą karierę. To zwycięstwo dedykuję Kamilowi

Akademia Lotnika zawitała do Zakopanego. Duże zainteresowanie mobilną skocznią. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Spełnili marzenie Kamila Stocha. Tak pożegnało go Zakopane

Po konkursie dla Stocha przygotowano wyjątkową niespodziankę. Sam skoczek z Zębu przyznał, że miał pewne marzenie. "Chciałem oddać piękny i daleki skok, cieszyć się ze zwycięstwa, zaśpiewać hymn z kibicami i tak się z nimi pożegnać, ale pożegnałem się w inny sposób." - wyznał.

Częściowo udało się to osiągnąć. Tłum kibiców, oprócz głośnych słów "dziękujemy", odśpiewał hymn Polski - była to bardzo wzruszająca chwila.

"Nie ma takich słów, które wyraziłyby moją wdzięczność za wszystkie godziny, które tutaj spędziliście, mróz, w którym staliście, energię, którą wkładaliście w każdy okrzyk, w każde ciepłe słowo, w każdy doping. Za to wszystko serdecznie Wam dziękuję, z całego serca." - powiedział Stoch z łamiącym głosem.

I mam nadzieję, że takich chwil, tych najpiękniejszych, z Mazurkiem Dąbrowskiego, spędzicie tutaj jeszcze mnóstwo. Tego Wam życzę z całego serca

Z Zakopanego - Natalia Kapustka, Interia Sport.

Kamil Stoch pożegnał się z kibicami Andrzej Iwańczuk East News

Kamil Stoch na Wielkiej Krokwi Andrzej Iwańczuk East News

Anże Lanisek Hendrik Schmidt AFP