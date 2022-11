Co w pełni zrozumiałe, Kamil Stoch zszedł do szatni jak wściekły. Minął wszystkich dziennikarzy, obiecał wrócić, ale długo tego nie zrobił. Pojawił się z powrotem dopiero poproszony przez dziennikarza stacji głównego nadawcy skoków, który ma uprawnienia do poruszania się po strefie dla zawodników.

Cała polska ekipa pocieszała trzykrotnego mistrza olimpijskiego jak mogła. - Tak naprawdę to nasz błąd - wziął to na klatę Thomas Thurnbichler.

- Jesteśmy jedną drużyną. Razem się cieszymy z sukcesów jednych i smucimy z niepowodzeń innych. Tym razem Kamil Stoch miał niezbyt przyjemną sytuację, przez co wiadomo, że atmosfera była przez chwilę niezbyt fajna.

Kamil Stoch miał tyle pecha, że będzie trochę, albo nawet bardzo wściekły po tym weekendzie. Wiem jednak, że Kamil jest na tyle doświadczony, że bardzo szybko to przekuje w dobrze pojętą złość sportową i chęć dopieczenia chociażby mi, pokazania, że on jednak potrafi i zechce to pokazać w następnych konkursach - mówił lider Pucharu Świata.