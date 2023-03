Mocne słowa Piotra Żyły. "Skakałem jak p...a"

W pierwszej serii treningowej wiślanin uzyskał 203 metry, co dało mu 17. lokatę. W drugiej jego skok wyglądał koszmarnie i skończyło się na 184. metrze i 40. lokacie. W kwalifikacjach, choć też jego próba wyglądała dość pokracznie, to jednak wyciągnął 221 metrów. To był 11. wynik.

Piotr Żyła: sam nie wiem, co się ze mną działo

- To nie był mój dzień, choć mógł być. Nie wszedłem dobrze w skoki. Popełniałem same błędy. Zamiast się wziąć do roboty od rana, to myślałem sobie bardziej, że to fajnie, że są loty w Planicy. Do pracy zabrałem się dopiero po drugim treningowym skoku. Trzeba w końcu pracować do końca. Sam nie wiem, co się ze mną działo w ostatnich tygodniach. Byłem strasznie rozmemłany. W ostatni weekend idę jednak na pełny gaz. Biorę się za robotę, bo tak być nie będzie. Strasznie zdenerwował mnie ten dzień na Letalnicy - przyznał Żyła.