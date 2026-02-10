Mocne słowa Philippa Raimunda na temat Norwega. To nie przejdzie bez echa

Philipp Raimund został mistrzem olimpijskim w rywalizacji na normalnej skoczni w Predazzo. Niemiec wyprzedził Kacpra Tomasiaka, a trzecie miejsce podzielili Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Na konferencji prasowej znowu wrócił temat wielkiego skandalu na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Tam u norweskich skoczków, tym także u Mariusa Lindvika, znaleziono w kombinezonie sztywne tasiemki. To było wielkie oszustwo, które dawało Norwegom przewagę.

Philipp Raimund: Jest mi smutno. Przyjaźniłem się z nim

Lindvik był jednym z faworytów poniedziałkowego konkursu, ale ostatecznie skończył rywalizację na 12. pozycji. Po zawodach Norweg powiedział dziennikarzowi "Dagbladet", że Raimund nie jest już jego przyjacielem. Niemiec w przeszłości wielokrotnie wypowiadał się na temat skandalu, domagając się surowszy kar.

Na konferencji prasowej żurnalista ze Skandynawii poprosił zatem Raimunda, by skomentował słowa Lindvika. I ten odpowiedział bardzo szczegółowo, ale też niezwykle mocno.

Powiedziałbym, że relacja nieco się skomplikowała. Byliśmy dość dobrymi przyjaciółmi, zanim doszło do tych wydarzeń. Graliśmy z razem w gry wideo. Uważałem go za przyjaciela. Po sytuacji w Trondheim czułem się trochę tak, jakbym został zdradzony, jakby napluł mi w twarz

- Nie chcę tego wyolbrzymiać. To, co zrobili, było błędem i gdyby któryś z nich przyszedł do mnie i powiedział: "Hej, przepraszam, że tak się stało", to prawdopodobnie bym mu wybaczył i powiedział: "Hej, jesteśmy tylko ludźmi, błędy się zdarzają, skupmy się na wspólnej przyszłości". To się jednak nie wydarzyło i z tego powodu jest mi smutno. Zwłaszcza że przyjaźniłem się z nim - dodał.

