Mocne słowa o Tomasiaku na antenie TVP. Proboszcz reaguje i potwierdza

Gdy Kacper Tomasiak szykował się do debiutu na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, kciuki za jego powodzenie trzymała cała Polska, w tym jego przyjaciele ze wspólnoty Kościoła. Echem po mediach społecznościowych niósł się wpis Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, w którym wyrażono wsparcie dla skoczka, jednocześnie publikując jego zdjęcie z procesji Bożego Ciała.

"Otoczmy modlitwą, Lektora z naszej Diecezji, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka, który już jutro rozpocznie zmagania na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich! Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie! PS. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary!" - apelowano.

Mamy medal! Zrobił to! Kacper jesteś Wielki! A Pan poniósł Cię daleko!

Licznie o Kacprze wypowiadają się również księża, którzy mieli okazję spotkać sportowca na swojej duszpasterskiej drodze. Głos zabiera ks. prałat Marcin Aleksy, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Ksiądz ujawnia prawdę o Kacprze Tomasiaku i jego rodzinie

W programie "Kościół z bliska" na antenie TVP Warszawa wyemitowano materiał poświęcony Kacprowi Tomasiakowi. Przybliżono olimpijskie sukcesy 19-latka, zestawiając je z tematem wiary skoczka. Połączono się z księdzem Aleksym. Jest on proboszczem parafii, w której przy ołtarzu jako ministrant oraz lektor asystuje sportowiec.

Duchowny zapewnił, że cała bielska wspólnota kościelna jest bardzo dumna z osiągnięć Tomasiaka. Wyjawił, że Kacper jeszcze dwa tygodnie przed wylotem do Włoch służył do mszy świętej. Była to Eucharystia sprawowana w intencji babci skoczka. "Cały czas jest aktywnym ministrantem" - zapewnił prałat.

Prowadzący rozmowę redaktor przytoczył to, co pisze się o 19-latku w mediach. Padły dosadne określenia. "Po sukcesie w mediach pojawiły się takie nagłówki: 'Ministrancka szkoła charakteru' lub 'Srebro Kacpra to więcej niż sport'. Już mówi się o Kacprze, że to anioł. Co ksiądz na to?" - dopytywał.

Rozmówca przez chwilę jakby zaniemówił, a następnie wygłosił komentarz. "Mocne słowa, ale myślę, że prawdziwe. Kacper rzeczywiście może być przykładem dla innych. Tak jak on czerpał przykład z innych, bo w naszym kościele odbywa się wiele wydarzeń o charakterze ponadparafialnym, diecezjalnym, jeszcze szerszym. Dlatego wielu młodych ludzi gromadzi się w tym kościele. Mógł się temu przyglądać, bo uczestniczył w służbie liturgicznej. A teraz może być przykładem i inspiracją dla innych, że życie codzienne, osiąganie sukcesów może iść w parze z wiarą w Boga i z aktywnym udziałem w życiu Kościoła" - stwierdził.

Podkreślił również, że Tomasiak jest bardzo dojrzały w wierze, oddany posłudze oraz sumienny. Ważne jest też to, w jakiej rodzinie się wychowuje. Rodzice zaangażowani są bowiem we wspólnotę Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie.

"Już w rodzinie uczył się wzajemnych relacji z ludźmi, ale i z Panem Bogiem. Cała rodzina uczestniczy w życiu Kościoła, przystępuje regularnie do sakramentów świętych, on sam razem ze swoim bratem jako uczestnik wspólnoty ministrantów wyjeżdżał na różne imprezy organizowane przez parafię. To tam kształtowała się, w jakiejś mierze, postawa i duchowość Kacpra, co dzisiaj owocuje" - podsumował duchowny.

