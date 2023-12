Mocne słowa byłego reprezentanta Polski. Powiedział prawdę na temat polskich skoków

Jesteśmy takim olbrzymem na glinianych nogach. Mamy mocną trójkę, ale patrząc od paru lat na wyniki juniorskie i zaplecza, to każdy, kto się tym interesuje, widział, że nie jest najlepiej. Zakładałbym taką sytuację, że Kamil, Dawid, Piotrek nawet nie jadą na zawody i mają dwa tygodnie wolnego, ale za nich wprowadzamy Juroszka, Habdasa, Wolnego, Zniszczoła i oni nie wygrywają, ale są w dziesiątce, piętnastce, dwudziestce. Tymczasem patrząc na ich ostatnie wyniki w Pucharze Kontynentalnym widać jednak, że to nie wygląda najlepiej. To problem szeroko rozumiany

Na TCS bez większych nadziei?

- Jeżeli zostały popełnione błędy w okresie przygotowawczym, to możemy mieć teraz problem. Być może Słoweńcy czy Norwegowie popełnili ich mniej i potrzebowali rytmu, żeby wejść w formę. Co się dzieje u nas? - to pytanie do ludzi w środku. Nie możemy krytykować, ale z drugiej strony nie można mówić, że jest dobrze, skoro widzimy, że jest źle. A dlaczego nie idzie, to pytanie do Thomasa Thurnbichlera i do reszty sztabu. Widać, że nasi skoczkowie są pogubieni technicznie, technika po prostu nie gra - powiedział wprost Jakub Kot.