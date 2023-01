Młody Polak błysnął w Zakopanem i został wycofany z PŚ. Ważny powód

- Wyczekiwana była przeze mnie ta seria finałowa w Pucharze Świata. I w dodatku w Zakopanem to zrobiłem. Drugi skok nie był taki, jaki powinien być. A pierwszy... Nawet go nie pamiętam, bo tak się stresowałem . Ogólnie jednak jest pięknie - mówił uradowany Habdas po konkursie.

W piątek, kiedy odbywały się treningi i kwalifikacje, Habdas nie błyszczał. W ciągu dwóch dni wykonał jednak solidną pracę. Zapytany o to, co konkretnie poprawił, odparł: - Nie wiem do końca. Na pewno lepiej trafiłem skok. Mniej pracowałem górą ciała w odbiciu. To poskutkowało dalszym skokiem.