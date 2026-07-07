MKOl zdecydował. Koniec dla tego sportu. Nowa konkurencja w skokach

Kombinacja norweska była już zagrożona w kilku poprzednich zimowych igrzyskach olimpijskich, ale ciągle - ze względu na tradycje - znajdowała się w programie imprezy. Teraz jednak nastąpił kres.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) uznał, że dyscyplina ta skupia zbyt mało krajów. W czterech ostatnich zimowych igrzyskach po medale w kombinacji norweskiej sięgali przedstawiciele zaledwie pięciu krajów.

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Kombinacja norweska znika z programu zimowych igrzysk

Jeszcze niedawno rozważano, czy przypadkiem nie włączyć do programu ZIO rywalizacji kobiet w kombinacji norweskiej, a teraz całkowicie skreślono tę dyscyplinę sportu. To cios dla dwuboju klasycznego, który może okazać się końcem dla dyscypliny.

Przypomnijmy, że w to właśnie w kombinacji norweskiej po pierwszy medal dla Polski w historii ZIO sięgał w 1956 roku Franciszek Gąsienica-Groń.

- Naszą pierwszą reakcją jest rozczarowanie - powiedział Alexander Ospelt, prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), po ogłoszeniu MKOl.

Jako główny powód, dla którego dyscyplina nie została utrzymana, wskazano słabą oglądalność tego sportu.

- Kombinacja norweska jest częścią zimowych igrzysk olimpijskich od ich pierwszej edycji, w 1924 roku, i stanowi fundament narciarstwa klasycznego na wszystkich poziomach, szczególnie pod względem rozwoju zawodników. Co więcej, jest to dyscyplina, która odnotowuje wyraźny i namacalny wzrost oraz coraz szerszy udział w zawodach międzynarodowych w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki włączeniu zawodów kobiet. To bardzo trudna decyzja dla FIS i narodowych związków - mówił Ospelt.

- Fakt, że kombinacja norweska nie będzie obecna na igrzyskach w 2030 roku, niczego nie zmienia w kwestii naszego wsparcia dla tej dyscypliny jako integralnej części kalendarza Pucharu Świata mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym Wręcz przeciwnie, jest to powód, dla którego powinniśmy wspierać ją jeszcze mocniej - powiedział Urs Lehmann, tymczasowy sekretarz generalny FIS.

Celem dla FIS jest powrót kombinacji norweskiej do programu ZIO w 2034 roku.

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MKOl utrzymał za to slalom gigant w snowboardzie alpejskim. Dodano również rywalizację w mikstów w tej dyscyplinie w slalomie równoległym. W skokach narciarskich nie została przywrócona rywalizacja drużyn, ale w kolejnych igrzyskach zobaczymy za to rywalizację kobiecych duetów.

Z polskiej perspektywy ważne jest też włączenie do programu ZIO rywalizacji w sprincie drużynowym kobiet i mężczyzn.

We Francji zadebiutuje też łyżwiarstwo synchroniczne i freeride. W tej ostatniej dyscyplinie mistrzynią świata jest Zuzanna Witych.

Joanna Kil Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Joanna Kil Franz Kirchmayr / Contributor AFP

Kirsty Coventry, przewodnicząca MKOl Aris Messinis AFP





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