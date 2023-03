Nie można klasyfikować zawodniczek na podstawie wagi. To jakiś absurd! Powiedziałabym, że jest to nawet powrót do epoki kamienia łupanego. To nie jest zdrowe dla młodych kobiet, które wciąż się rozwijają. Chyba nigdy nie osiągnęłam odpowiedniego poziomu BMI, a przecież zostałam mistrzynią świata. Gdyby wprowadzono u nas taką zasadę, moja kariera stanęłaby pod znakiem zapytania. Myślę, że taka sama sytuacja dotyczy Cariny Vogt albo Maren Lundby. To bardzo archaiczne myślenie związku

~ skomentowała była sportsmenka.