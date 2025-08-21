Mistrzostwo świata, potem złoto w Polsce. Gwiazda skoków ogłosiła koniec

Wspomniane poruszenie w Austrii wywołała Marita Kramer. Młoda wciąż sportsmenka stała się jedną z najlepszych zawodniczek w historii żeńskich skoków. Formą imponowała zwłaszcza w latach 2020-2022. W tym okresie sięgnęła po słynną Kryształową Kulę. Do tego dorzuciła sporą liczbę medali w seniorskich oraz juniorskich mistrzostwach świata. Ten najcenniejszy to zapewne złoty z 2021 roku z Oberstdorfu. Wówczas wraz z koleżankami z kadry triumfowała w zmaganiach drużynowych.

23-latka błyszczała także w konkursach indywidualnych. Zwyciężała w nich aż piętnaście razy. Ostatnio na najwyższym stopniu podium pojawiła się w marcu 2022. Sportsmenkę powinni doskonale kojarzyć Polacy. Podczas Igrzysk Europejskich 2023 zawodniczka rodem z Apeldoorn zdobyła drużynowe złoto oraz indywidualnie brązowy medal. Zmagania odbywały się na obiekcie w Zakopanem, z racji letniej pory, na lgielicie.

Marika Kramer zakończyła karierę w wieku 23 lat. Wspomniała o igrzyskach

Więcej tego typu sukcesów gwiazda już nie osiągnie. 23-latka niespodziewanie napisała w mediach społecznościowych, że kończy przygodę z zawodowym sportem. "Prawda jest taka, że miałam problemy. Walczyłam o to, by odnaleźć radość, ogień, cel, który za tym wszystkim stoi. Najtrudniejsze jest to, że zawsze miałam to wielkie marzenie, żeby zdobyć medal olimpijski. To mnie napędzało każdego dnia. I szczerze, kiedy nie udało mi się tego dokonać w 2022 roku, uderzyło mnie to mocniej, niż się spodziewałam" - napisała między innymi w obszernym wpisie na Instagramie.

Sportsmence podziękował od razu austriacki związek. "Dziękujemy za wspólną podróż i życzymy wszystkiego najlepszego w karierze po karierze" - przekazano w mediach społecznościowych, dodając do tego grafikę z największymi sukcesami skoczkini narciarskiej.

