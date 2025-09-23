Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas konkursu Letniego Grand Prix w Predazzo. To właśnie tam w przyszłym roku odbędą się olimpijskie zmagania skoczków i skoczkiń. Alexandria Loutitt upadła w trakcie próby, a już na skoczni zajęli się nią ratownicy medyczni. Pierwszą pomoc otrzymała w miejscowym szpitalu, a następnie przewieziono ją do Innsbrucku, gdzie przejdzie operację. Według komunikatu Ski Jumping Canada, rekonwalescencja potrwa około roku. Proces powrotu do zdrowia ma być prowadzony we współpracy z Red Bull Athlete Performance Centre.

Alexandria Loutitt nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich. Kanadyjkę czeka operacja

Zawodniczka odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. Jej wpis poruszył kibiców na całym świecie. "Całe życie myślałam w cyklach olimpijskich, marząc o igrzyskach w 2026 roku. Moim celem od momentu, gdy zaczęłam skakać, były właśnie te igrzyska - Pekin był tylko niespodziewanym bonusem. Jestem zdruzgotana na myśl, że stracę szansę reprezentowania Kanadyjczyków na najwyższym poziomie. Czuję, że straciłam możliwość pokazania rodakom, dlaczego sport, który kocham, zasługuje na większe uznanie. Mam wrażenie, że zawiodłam swoją społeczność, swoich ludzi, a co najgorsze - samą siebie" - napisała.

Loutitt nie ukrywa, że w trudnym czasie ogromnym wsparciem jest dla niej życiowy partner - Daniel Tschofenig, zdobywca Kryształowej Kuli w minionym sezonie. "Nie sposób wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczna za całą miłość i wsparcie od rodziny skoków narciarskich. Szczególnie od moich koleżanek i kolegów z drużyny oraz trenerów i sztabu z reprezentacji Kanady. Mam też wielkie szczęście, że Daniel i austriacki związek dbają o to, żebym mogła otrzymać potrzebną pomoc, będąc ponad 8 000 km od domu" - dodała.

Choć Loutitt wciąż jest bardzo młoda, jej dorobek sportowy imponuje. W 2023 roku zdobyła indywidualne mistrzostwo świata w Planicy, stając się pierwszą kanadyjską skoczkinią z takim tytułem. Rok wcześniej cieszyła się z brązowego medalu w konkursie drużyn mieszanych podczas igrzysk w Pekinie. Na swoim koncie ma 11 miejsc na podium zawodów Pucharu Świata, w tym dwa zwycięstwa. W sezonie 2023/2024 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, potwierdzając przynależność do ścisłej światowej czołówki.

