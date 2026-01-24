Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie. O której skoki w sobotę?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Dzisiaj odbędą się trzecia i czwarta seria mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie. Piotr Żyła jest jedynym polskim skoczkiem, który pozostał w rywalizacji. Wszystko na to wskazuje, że po złoto sięgnie Domen Prevc. O której godzinie loty w Oberstdorfie? Gdzie oglądać skoki w TV dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Zawodnik w charakterystycznym kombinezonie oraz kasku unosi się w powietrzu podczas skoku narciarskiego, dynamiczna poza świadczy o zaawansowanej fazie lotu, w tle widać zaśnieżone podłoże i rozmazane drzewa.
Piotr Żyła w trakcie mistrzostw świata w lotach 2026 w OberstdorfieKacper StaniecNewspix.pl

Druga część indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Mistrzostwa świata w lotach. O której godzinie skoki w Oberstdorfie w sobotę? [NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. To właśnie na tym obiekcie jedyny indywidualny medal tej rangi wywalczył Kamil Stoch, który w 2018 roku sięgnął po srebro. Do tej pory jest to ostatni i jeden z dwóch krążków zdobyty przez Polaków w konkursach indywidualnych, obok brązu Piotra Fijasa z Planicy z 1979 roku.

W piątek rozegrano pierwsze dwie serie czteroseryjnego konkursu. Do zawodów głównych zakwalifikowali się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Po pierwszym dniu rywalizacji w grze pozostał jednak tylko Żyła. Stoch, Kubacki i Zniszczoł rozczarowali, odpadając już po pierwszej serii. Na półmetku zawodów prowadzi Domen Prevc i jest on wielkim faworytem do tego, by sięgnąć po złoto.

Druga część indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Zobacz również:

Kamil Stoch i Dawid Kubacki
Skoki Narciarskie

Mistrz reaguje na ruch ws. Stocha i Kubackiego. "Nie będę owijał w bawełnę"

Artur Gac
Artur Gac
Zawodnik w niebieskim kombinezonie podczas lotu na nartach, w trakcie zawodów skoków narciarskich, na tle rozmytych drzew. Widoczny numer startowy oraz logo sponsorów.
Piotr ŻyłaFoto OlimpikAFP
Skoczek narciarski ląduje na śnieżnej skoczni z rozpostartymi ramionami i uniesionymi dłońmi, ubrany w kombinezon sportowy oraz kask z goglami, tło stanowi jasna, zaśnieżona powierzchnia.
Domen PrevcMATTHIAS SCHRADER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja