Druga część indywidualnego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. To właśnie na tym obiekcie jedyny indywidualny medal tej rangi wywalczył Kamil Stoch, który w 2018 roku sięgnął po srebro. Do tej pory jest to ostatni i jeden z dwóch krążków zdobyty przez Polaków w konkursach indywidualnych, obok brązu Piotra Fijasa z Planicy z 1979 roku.

W piątek rozegrano pierwsze dwie serie czteroseryjnego konkursu. Do zawodów głównych zakwalifikowali się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Po pierwszym dniu rywalizacji w grze pozostał jednak tylko Żyła. Stoch, Kubacki i Zniszczoł rozczarowali, odpadając już po pierwszej serii. Na półmetku zawodów prowadzi Domen Prevc i jest on wielkim faworytem do tego, by sięgnąć po złoto.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

