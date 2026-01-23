Mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie. Gdzie i o której skoki dzisiaj?

Pierwsza część konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Mistrzostwa świata w lotach. O której godzinie skoki w Oberstdorfie dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. To właśnie na tym obiekcie swój jedyny indywidualny medal tej rangi wywalczył Kamil Stoch, który w 2018 roku sięgnął po srebro. Do tej pory jest to ostatni i jeden z dwóch krążków zdobyty przez Polaków w konkursach indywidualnych, obok brązu Piotra Fijasa z Planicy z 1979 roku.

Dla Stocha, który pięciokrotnie triumfował na "mamutach" w ramach zawodów Pucharu Świata, będzie to ostatnia tego typu impreza. Poza nim możemy po cichu też liczyć na przebudzenie Piotra Żyły, który także jest wybitnym lotnikiem. Oprócz tej dwójki kwalifikacje przebrnęła jeszcze pozostała dwójka naszych reprezentantów, czyli Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Dzisiaj rozegrane zostaną pierwsze dwie serie konkursu indywidualnego, a już po pierwszej z zakwalifikowanej "40" w grze o medale pozostanie tylko "30" zawodników. Dwie pozostałe serie zaplanowane są na sobotę.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

