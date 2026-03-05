Mistrzostwa świata juniorów w skokach. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Konkurs indywidualny mężczyzn w skokach narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Transmisję na żywo z tej rywalizacji będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wyniki na stronie Interii Sport.

Mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer. O której godzinie oglądać skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Kacper Tomasiak rozpoczyna udział w imprezie, która miała być dla niego docelową tej zimy. Dziś Polak powalczy o kolejny medal w tym sezonie, tym razem na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, których gospodarzem jest norweskie Lillehammer.

Poza naszym liderem do Norwegii udali się Konrad Tomasiak, czyli młodszy brat Kacpra, Szymon Sarniak, Łukasz Łukaszczyk i Kamil Waszek. Decyzją trenera Daniela Kwiatkowskiego walki o medal indywidualny na olimpijskiej skoczni Lysgardsbakken (HS98) nie stoczy Sarniak, który najsłabiej wyglądał na treningach, a polski szkoleniowiec mógł wybrać jedynie czterech skoczków.

MŚJ w narciarstwie klasycznym rozgrywane są nieprzerwanie od 1979 roku. Polacy w skokach narciarskich jak do tej pory wywalczyli na nich 15 medali, sześć w konkursach indywidualnych i dziewięć w drużynowych. Po raz ostatni indywidualny krążek dla Polski wywalczył w 2023 roku Jan Habdas, który zdobył brąz, a drużyna ostatni na podium stanęła w 2024 roku, także sięgając po brązowy medal.

Konkurs indywidualny mężczyzn w skokach narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w Lillehammer odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30. Relacja tekstowa i wyniki na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tej rywalizacji będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanale TVP Sport. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

