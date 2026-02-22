Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich dzisiaj. Gdzie i o której obejrzeć?

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich zostaną rozegrane dzisiaj na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince (HS 134) o godzinie 17:20. Transmisję na żywo z tych zawodów będzie można obejrzeć na żywo na kanale TVP Sport. Z kolei z stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Mistrzostwa Polski w Wiśle. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem ubiegłorocznych zimowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich było Zakopane. Wówczas po złote medale sięgnęli Anna Twardosz wśród kobiet oraz Paweł Wąsek wśród mężczyzn. Oboje będą bronić swoich tytułów już dzisiaj, a tym razem obiektem zmagań będzie skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.

O godzinie 17:20 rozpocznie się I seria konkursu kobiet, a już o godzinie 17:30 na starcie pojawią się panowie. Wśród uczestników poza Pawłem Wąskiem zobaczymy oczywiście trzykrotnego medalistę zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo Kacpra Tomasiaka czy Kamila Stocha. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego będą to ostatnie zimowe MP w karierze, w których indywidualnie triumfował dziewięć razy.

