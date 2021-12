Kamil Stoch prowadził już po pierwszej serii, a w finale przypieczętował sukces, pewnie pokonując Piotra Żyłę i Pawła Wąska, którzy zajęli dwa pozostałe miejsca na podium.



Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski. Kamil Stoch po konkursie

Podczas rozmowy z "TVP Sport" Stoch wykorzystał drobne przejęzyczenie reportera (medal "mistrzostw świata" zamiast "mistrzostw Polski") by barwnie rozpocząć swoją wypowiedź.



- Rzeczywiście, ten medal był jak mistrzostwa świata - stwierdził. - Dziś były dość trudne zawody, bo poziom był wysoki i pomimo, ze moje skoki były naprawdę solidne, trzeba było się mocno skoncentrować, by powalczyć o zwycięstwo. To dla mnie kolejna nagroda za pracę, jaką wkładam - dodawał.

Jak podkreślił lider naszej kadry, podczas zawodów postawił sobie konkretny cel do wykonania.



- Przede wszystkim zawsze skupiam się na konkretnej rzeczy podczas zawodów. Chodziło dziś o to, by przypilnować sobie pozycji najazdowej - wyjawił dodając, że choć jest ona ustabilizowana, to "nic nie jest na zawsze".

Kamil Stoch to "pewniak" w składzie reprezentacji na Turniej Czterech Skoczni.



