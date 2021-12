Dawid Kubacki w konkursie uzyskał 133,5 i 132 metry, przegrywając z liderem kadry oraz Piotrem Żyłą, Pawłem Wąskiem i Andrzejem Stękałą.

Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski. Dawid Kubacki po konkursie

- Dostałem od trenera wskazówki przed samym przyjazdem na skocznię, co jeszcze mogło powodować te gorsze skoki. Od pierwszego skoku to zaczynało lepiej działać i lepiej ja to czułem. To już jest zupełnie inna jakość skakania - komentował zawodnik z Nowego Targu. Zapytany o to, co zostało względem poprzednich prób zmienione, wskazał na jeden detal.

- Poprawiając jedną rzecz - to zadziałało. W porównaniu do wczoraj różnice są spore i cieszę się, że taka jedna zmiana może tak poprawić skoki - powiedział Kubacki.



Skoki narciarskie. Mistrzostwa Polski. Dawid Kubacki pojedzie na TCS?

Dawid Kubacki nie może być pewny miejsca w reprezentacji na Turniej Czterech Skoczni. O tym, czy pojawi się na imprezie zdecyduje sztab, który miał naradzić się bezpośrednio po mistrzostwach kraju.



Mistrzostwa Polski: wyniki, Kamil Stoch ze złotem

Konkursy Turnieju Czterech Skoczni bez publiczności